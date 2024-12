CSIF Justicia Sevilla urge a la Consejería a evitar la suspensión de hasta un 70% de trámites telemáticos en las sedes judiciales de Estepa, Lora del Río y Carmona

Una de las salas de videoconferencia no operativa.

El sector de Administración de Justicia de CSIF Sevilla ha instado este martes a la Secretaría General de Infraesctructuras Judiciales, perteneciente a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, a dotar de funcionamiento efectivo a las salas de vídeoconferencia multifunciones de los Partidos Judiciales de Estepa, Lora del Río y Carmona.

En un escrito trasladado a la Consejería, la delegada de CSIF Justicia Sevilla Fátima Molina explica que estas instalaciones tan necesarias “han sido una reivindicación constante desde CSIF en los últimos años”. La responsable sindical destaca asimismo que, “pese a la gran inversión realizada por la Administración en cuanto a infraestructuras y equipos, hasta la fecha, no tienen un funcionamiento efectivo por lo que el presupuesto público empleado para ello no está siendo de utilidad alguna”.

“En el mejor de los casos, ha transcurrido un año” en estas circunstancias y el mayor perjudicado “es el ciudadano, como usuario de la Administración de Justicia, que tras desplazarse a estas sedes, ve suspendidas múltiples diligencias, con el consiguiente retraso en los procesos judiciales y malgasto de tiempo y dinero”, explica Molina. “En algunas ocasiones, se han suspendido todas las diligencias señaladas ese día”.

Afección por municipios

Por municipios, la delegada de CSIF Justicia Sevilla detalla, en el caso de Estepa, que la sala está dotada de mobiliario y una unidad de TV, pero no se encuentra conectada, “por lo que deben hacer uso de la única sala de vistas de la sede, cuando esta no está ocupada por celebración de juicios”. Como esto último es a diario salvo los viernes --no hay vistas--, “se suspende un gran número de diligencias de cooperación judicial, por falta de espacio físico y medios para realizarlas, en total aproximadamente un 40 % de dichas diligencias”.

En Lora del Río, “tras mucho insistir por parte de CSIF, la sala construida expresamente para ello dejó de ser un simple trastero-archivo, para ser dotado de oportuno mobiliario y equipo, que a día de hoy se encuentra pendiente de alta”, por lo que no se pude hacer uso de la instalación; como en Estepa, se suspenden muchísimas diligencias a diario al estar ocupadas las salas de vistas. Estas obras se acometieron hace más de 18 meses sorprendentemente”.

Finalmente, en Carmona cabe reiterar lo descrito en los casos anteriores. “La gran inversión realizada, junto con el calabozo que continúa sin poder ser usado, tras múltiples peticiones de CSIF, y la falta de uso de la instalación, que hasta hace semanas servía de trastero de enseres del servicio de limpieza, no puede entrar en funcionamiento dado que existe un “problema de conexión con el servidor”. Para colmo, la sala de Carmona “ha sufrido filtraciones de lluvia y está en un estado lamentable en la actualidad, pese a que en el presente mes de diciembre hace un año de su reforma”. En Carmona, desde el pasado mes de junio, se han suspendido más de 70 diligencias por la falta de funcionamiento de la sala de vídeo.

"Dejadez de la Administración"

Las salas multifunciones, objeto de un desembolso importante por la Administración, tienen una función esencial en estos Partidos Judiciales, dada las múltiples solicitudes de cooperación judicial de videoconferencias. Por las circunstancias señaladas, en la mayoría de los casos se suspenden, al no contar con espacio para realizarlas, “por encontrarse las salas de vistas de las sedes ocupadas por la actividad judicial, lo que supone un grave perjuicio para el ciudadano”.

Sin embargo a pesar de la gran inversión realizada, “nos topamos con la dejadez de la Administración, que escandalosamente no ha procedido a llevar a cabo las actuaciones oportunas y esenciales para que se haga uso de forma efectiva de estos servicios a día de hoy”, subraya Fátima Molina. Esta incidencia denunciada por CSIF es la prueba de que, una vez más, la Junta de Andalucía “simplemente continúa teniendo como la eterna olvidada a la Administración de justicia”.

“CSIF continuaremos velando por los derechos de nuestros compañeros y compañeras, por sus condiciones de trabajo, exigiendo una respuesta y acción inmediata por la Administración”, concluye la delegada sindical.