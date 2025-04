Una dama legionaria denuncia a un teniente por una presunta agresión sexual

Una dama legionaria ha denunciado a un teniente de la legión de Ronda (Málaga) por una presunta agresión sexual que tuvo lugar durante la fiesta de Navidad del pasado año. La joven compareció ayer en el Juzgado Togado Militar de Sevilla, competente para la investigación de los hechos y donde ratificó las acusaciones que inicialmente denunció ante la Guardia Civil.

Según la denuncia de la militar, todo sucedió en la madrugada del 13 de diciembre de 2024 cuando la dama legionaria, de 21 años, se hallaba de fiesta con unos compañeros en la localidad malagueña de Ronda. Sobre las 02:30 horas, los soldados se desplazaron a la casa del teniente denunciado. En un momento dado, la joven le pidió una sudadera al oficial, puesto que tenía frío, y éste le pidió que le acompañara a otra zona de la vivienda, en concreto en el dormitorio. El relato de la soldado continúa señalando que el oficial le pidió entonces que se "desnudara", a lo que ella se negó y entonces le ofreció que se metiera en el baño y se desnudara, rechazándolo igualmente.

El teniente hizo como que le entregaba la sudadera, acercándosela y retirándosela, como en una especie de juego, insistiendo la soldado en que "no quería", y fue entonces cuando, según la denuncia a la que ha tenido acceso este periódico, le subió el vestido que lleva puesto y le tocó sus partes íntimas. La víctima relata que se quedó paralizada y volvió a decirle: "No quiero mi teniente" y acto seguido, el oficial se echó las manos a la cabeza y la echó de la habitación.

La dama legionaria regresó junto al resto de sus compañeros, sentándose en un sofá, y el teniente a su lado. Cuando los militares se marchaban del domicilio del oficial, éste le hizo un gesto con la mano para que se quedara en el domicilio, yéndose del lugar, en dirección a una discoteca a la que, sin embargo, no llegó a entrar. Sobre las seis de la mañana, se marchó a casa de su ex pareja, a la que contó lo que había sucedido con el teniente.

Al día siguiente, la ex pareja telefoneó al teniente y le preguntó sobre lo que había ocurrido con la dama legionaria. En ese momento, el teniente respondió que iba a llamarla y así lo hizo, y la denunciante asegura que le comentó que "no le había gustado lo que hizo anoche", respondiendo el teniente lo siguiente: "Pensaba que estábamos los dos cachondos, si me quieres joder la vida, me la vas a joder, no hace falta que se entere nadie", pidiéndole además disculpas en repetidas ocasiones, algo que la mujer aceptó y le indicó además que no quería dar parte de él.

Sin embargo, la dama legionaria decidió finalmente denunciar los hechos porque "no se puede olvidar de lo sucedido", habiendo comunicado previamente en su acuartelamiento lo ocurrido. La víctima ha denunciado además que han intentado "callarla" y que varios oficiales le han insinuado que no hacía falta que denunciara, puesto que ellos lo veían como un error o una confusión del teniente.

La denunciante compareció ayer en el Juzgado Togado Militar de Sevilla, donde ratificó estos hechos y en el acuartelamiento se ha activado un protocolo para evitar que tenga contacto con el teniente y, según fuentes del caso, el juez deberá ahora citar a declarar al teniente como investigado por un delito de agresión sexual.