Así fue la declaración de María León ante la juez: "Jamás fui violenta con nadie"

La actriz María León, que fue condenada a pagar una multa de 5.700 euros por su altercado con la Policía Local de Sevilla, negó las acusaciones cuando prestó declaración ante la juez, en el juicio celebrado el pasado 14 de marzo. En el vídeo del juicio, al que ha tenido acceso este periódico, la intérprete sevillana describe a lo largo de los 13 minutos que dura su testimonio cómo se produjeron, a su juicio, los hechos que sucedieron en la madrugada del 1 de octubre de 2022. María León, que sólo respondió a las preguntas de su abogada y de las defensas de los otros dos acusados, negó que agrediera a una agente y saliera huyendo de la Policía, al tiempo que asegura que aunque no llevaba consigo su DNI sí se identificó verbalmente ante el requerimiento de los agentes y añadió que sufrió una crisis de ansiedad cuando entró en el patrullero debido a la claustrofobia que padece desde que era pequeña.

La declaración de María León comienza con el interrogatorio de su abogada defensora, Carla Vall I Durán, que le pregunta a María León si estaba de acuerdo con lo que habían declarado los policías locales en el juicio, quienes ratificaron que la actriz agredió con un puñetazo y una patada a una agente en el transcurso de un incidente que se inició cuando un compañero de rodaje circulaba en bicicleta con una copa en la mano.

Esto es lo que ocurrió, según el testimonio de la actriz sevillana: "Íbamos un grupo de amigos, acabábamos de salir de una fiesta de fin de rodaje y a la mitad de la fiesta decidimos terminar la noche y decidimos irnos a una terraza que estaba muy cercana del lugar donde estábamos. Íbamos andando repartidos todo el grupo y al final iba nuestro compañero Víctor, que era el cámara, que iba con una bicicleta y una copa al parecer en la mano. Nosotros eso no lo pudimos ver porque íbamos adelantados un poco, íbamos repartidos. Vimos que Víctor no venía porque llegó un coche de Policía que lo detuvo. En principio, quisimos esperar porque entendíamos que no tenía por qué pasar nada, pero al ver que no venía Víctor nos asustamos y nos acercamos. Acercándonos, apareció otro coche de Policía y en el momento que fuimos a preguntar qué es lo que sucedía, apareció una furgoneta. Sentimos muchísima tensión porque no entendíamos qué podría haber hecho el compañero para que hubiese ese despliegue tan grande.

En ese momento yo personalmente pregunté qué pasaba y no se me contestó. Nos empujaron, nos dijeron que por favor que nos retiráramos, que no nos iban a dar explicaciones, que estaban interviniendo al compañero. Yo automáticamente cogí el móvil y me puse a grabar la situación porque de alguna manera sentí que había algo que en mi cabeza en ese momento no entendía muy bien. Creí que el hecho de grabar me ayudaría a mí a aclararme realmente qué es lo que sucedía porque no entendía cuál era el conflicto. Los agentes me advirtieron que guardara el móvil, que no se podía grabar. En principio lo guardé, pero al ver que la tensión cada vez iba mayor, lo volví a sacar y seguí grabando. Me acerqué a uno de los policías que ha testificado y le pregunté por qué esa tensión, por qué ese trato.

No sé por qué, pero me contestó y me dijo que el dinero se lo iban a gastar en la Cultura. Entendí al atacar mi profesión que sabía a qué me dedicaba, que sabía quién era y que me estaba haciendo referencia para hacerme ver que sí que sabía quién era. Porque no entendí muy bien la Cultura a que venía en ese momento.

"Había bebido tres o cuatro tercios de cerveza más un vino cenando"

Yo había bebido en ese momento, eran las cuatro y media de la mañana, venía de una jornada de trabajo muy larga. Bueno, tres meses de trabajo, pero ese día concretamente habíamos trabajado y habíamos celebrado juntos. Entonces estaba cansada a las cuatro y media de la mañana y había bebido como tres, cuatro tercios de cerveza más un vino cenando. Entonces en ese momento yo estaba aturdida y cansada. Y realmente reconozco que no fue la noche que más orgullosa me pueda sentir de cómo yo en ese momento haya podido utilizar las palabras. Porque seguramente dije pensamientos en alto que no debiera y que estaría equivocada", aseguró en relación a los insultos que profirió a los agentes, como el de "tonto" y "sheriff".

En cualquier caso, María León sostuvo que "jamás" fue violenta con nadie, negando de esta forma la agresión a la agente por la que, no obstante, ha sido condenada. Su abogada insistió preguntándole precisamente si en algún momento golpeó a alguien, algo que la actriz negó con rotundidad.

A continuación, la artista reconoce que a raíz de este incidente padece "fobia" a la Policía. "Yo tengo familia en la Policía y mi familia, los pobres, yo sé que hay agentes de Policía que son buenos, honestos y que hacen su trabajo. Pero después de este momento, concretamente aquí en Sevilla, tengo bastante de miedo. De hecho, llevo tres años que intento venir lo menos posible. Ni siquiera en Navidad".

María León: "Tengo claustrofobia, cuando cerraron la puerta es como si me envasaran al vacío"

"Como si te envasaran al vacío"

María León llevó al juicio unos peritos que aseguran que cuando se produjo el incidente había sufrido un ataque de ansiedad debido a la claustrofobia que padece desde pequeña. "Tengo que reconocer que yo nunca me podía imaginar cómo era un coche de policía por dentro. Yo tengo claustrofobia desde que soy pequeña, he tenido varios episodios. Y cuando cerraron la puerta, no quiero ni recordarlo, porque la sensación es como si te envasaran al vacío. Es un plástico. Yo tenía la sensación que el plástico estaba aquí, que tenía muy poco espacio. Automáticamente me angustié mucho. No me debería haber montado. Si yo llego a saber que estar dentro del coche tendría ese espacio, no me hubiese montado voluntariamente nunca". En este momento, se aprecia cómo María León gesticula para describir esa sensación que, según la actriz, le provocaba tanta ansiedad.

Preguntada por si le dijo a los agentes que se encontraba mal, la actriz respondió que un principio intentó "respirar y pensar que me van a llevar a una Comisaría y que no vamos a tardar mucho. Pero es verdad que, al ver que no llegábamos, yo no sabía qué pasaba afuera. Pero yo sentía que se estaba alargando ese tiempo. Me empecé a quedar sin aire. Y empecé a gritar y a llamar a la chica policía, que es la que recuerdo ver enfrente, a gritar y a decirle, oiga, por favor, no me deje aquí, que me estoy asfixiando. Y le avisé que me estaba asfixiando".