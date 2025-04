María León: "Me tiraron contra una valla, caí al suelo y me arrastraron"

A lo largo de su declaración ante la juez de lo Penal número 12 de Sevilla, que la juzgó por el incidente con la Policía Local, la actriz María León insiste en que fue detenida sin motivo aparente alguno porque, según su testimonio, ella "no había hecho nada".

Aunque la intérprete reconoce inicialmente que no fue la noche de la que más orgullosa se puede sentir, acto seguido defiende que no tuvo ninguna actitud que pudiera desembocar en su arresto. Los policías "se acercan directamente a mí y me dicen, al final usted se va a venir detenida. Y yo pregunto que ¿por qué?, que yo no he hecho nada. Y me dicen que por qué sí".

María León continúa señalando que los agenes la "tiran al suelo" y ella reaccionaría. "Yo, claro, supongo que por el estado de nervios, yo imagino que no me haría la muerta. Evidentemente, en el estado de nervios, mi cuerpo reaccionaría. Pero recuerdo que me tiraron contra a una valla, que caí al suelo, que me arrastraron porque las piernas además las tenía con heridas. Y que me pusieron las esposas así detrás en el suelo, tirada, completamente. Tres personas eran. La chica, recuerdo los dos policías que iban vestidos" y fue la agente la que le llevó al coche patrulla.

Sin embargo, la sentencia considera que la versión de María León no resulta creíble frente al testimonio de los cinco policías que declararon en el juicio. En este punto, la juez considera que “debe atenderse a la declaración de los agentes de Policía Local” que comparecieron en la vista oral, ya que su relato “resulta detallado, coherente y coincidente entre sí en los aspectos esenciales que afectan a la sucesión de hechos que nos ocupan”, frente a lo cual la declaración de la investigada “no resulta creíble, teniendo en cuenta que manifestó que la tiraron al suelo varias personas y le pusieron las esposas por detrás en el suelo”, lo que no se refleja en los vídeos -como el que se adjunta a continuación-, “en las que se observa, como señalan los agentes, que la detención se produjo de pie con colocación de los grilletes contra la valla”.

En el siguiente vídeo se observa el momento de la detención y cómo la actriz está de pie.

Detención de María León

Por último, la actriz asegura, a preguntas de su abogada, que como consecuencia de este altercado ha tenido que recibir tratamiento psicológico y tomar medicación.