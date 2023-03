El juez toma declaración a 12 nuevos imputados por el caso de la moneda Ossetana

El atestado de la Unidad de Delincuencia Económica de la Guardia Civil remitido al juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla considera que las subvenciones nominativas a la ONG Asamblea de Cooperación por La Paz (ACPP) se concedieron "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales".

El atestado, al que tuvo acceso este periódico, aprecia un delito de prevaricación en concurso con otro de tráfico de influencias por las "reiteradas subvenciones nominativas" concedidas a dicha ONG con motivo del programa de la Moneda Ossetana durante los años 2015, 2017, 2018 y 2020, actuando dicha asociación como entidad "colaboradora" pero cuya selección debería "haberse realizado de acuerdo con los principios de publicidad, concurrencia y objetividad", asevera el atestado, que arde que cada año se presentaba a dicha entidad como "beneficiaria a sabiendas de que es mera gestora/tesorera/distribuidora de los fondos públicos que se entregan mediante la aplicación informática APP Clikcoin" y a la que se reconoce unos gastos de coordinación en su favor.

El responsable de la ONG Asamblea de Cooperación Por la Paz, prosigue el informe policial, es José María Ruiberriz, persona que fue en las listas del PSOE para el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache en las elecciones municipales de 2015, "no sacando votos suficiente para ser concejal, otorgándose ese año por primera vez estas subvenciones casi anuales, que generan un beneficio económico para éste y la ONG que dirige, así como para algún otro miembro de ésta, que tienen relación directa con este partido" como un concejal del PSOE de Paymogo (Huelva), sostiene la Guardia Civil.

Prueba de estos beneficios, añade el atestado, es el montante económico que recauda en subvenciones esos cinco años con motivo del programa de la Moneda Ossetana por importe de 405.807,47 euros, de los cuales 217.711,31 se destinan al "objeto del programa", esto es a la ayuda a las personas necesitadas, y el resto, "más del 46% de esa recaudación por importe de 188.096,16 euros para la ONG, de donde obtienen su salario estas personas".

Vox pide la dimisión del alcalde

El coordinador de Vox en San Juan de Aznalfarache, Ángel Bordas, ha informado que con estas declaraciones "en este mes la verdad se va a abrir paso con fuerza" sobre el caso de la moneda Ossetana.

"No es un caso aislado. El caso de la moneda Ossetana, relacionado con la ONG Asamblea de Cooperación por la Paz, no es sino el resultado de una forma nefasta de hacer política que se ha servido de nuestro municipio para sus continuos escándalos y corruptelas. Y San Juan no se merece estar en el foco mediático por culpa de unos socialistas que ya han rebasado todos los límites, sirviéndose de los recursos de nuestro pueblo para sus espurios fines con el mayor de los descaros", ha afirmado Bordas.