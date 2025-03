La defensa de María León dice que su proceso ha sido "difícil e injusto"

La abogada Carla Vall I Duran, que ejerce la defensa de María León, ha asegurado este lunes que el proceso que acabado con la condena de María León a pagar una multa de 5.700 euros por agredir a una policía local de Sevilla ha sido "difícil e injusto".

En una publicación que ha sido compartida por la actriz sevillana en sus historias, la abogada asegura que la sentencia, que se conoció el pasado viernes, "todavía" no se les ha notificado y solamente han tenido conocimiento de ella "a través de los medios".

En este sentido, la letrada ha afirmado que esta falta de notificación es un "reflejo de lo ocurrido durante todo el proceso: filtraciones de imágenes, DVDs con las pruebas rotos y el vídeo en el que María León verbaliza su DNI, sin sonido".

"Todo ello supone un proceso difícil e injusto", ha aseverado la letrada en la publicación en Instagram, donde no revela si tiene intención de recurrir la condena ante la Audiencia de Sevilla.

El Juzgado de lo Penal número 12 de Sevilla condenó a María León al pago de una multa total de 5.700 euros por un delito de resistencia y un delito leve de lesiones tras un incidente con la Policía Local ocurrido en la madrugada del 1 de octubre del año 2022, mientras que la ha absuelto del delito de desobediencia por el que fue enjuiciada el pasado día 14 de marzo. La juez no ha impuesto ninguna pena de prisión a la intérprete, como pedían la Fiscalía y la acusación particular que ejercen los tres policías que participaron en la intervención, porque entiende que los hechos son de menor gravedad, se quedan en un delito de resistencia y no en un delito de atentado a la autoridad, como solicitaban las acusaciones, además de que le aplica una circunstancia atenuante de reparación del daño, puesto que la actriz ingresó 150 euros para indemnizar a la agente a la que, eso sí, la juez asegura que le pegó un puñetazo y una patada y la llamó "hija de puta" y "zorra".

En la sentencia notificada el pasado viernes a las partes, contra la que cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla, el juzgado condena a la acusada al pago de una multa de 4.800 euros por un delito de resistencia y al abono de una multa de 900 euros por un delito leve de lesiones, concurriendo la atenuante de reparación del daño.

Asimismo, la investigada tendrá que indemnizar a la agente lesionada en la cantidad de cien euros, a cuyo fin se destinará la cantidad de 150 euros consignada por la propia acusada antes de la celebración de la vista oral, con devolución en su caso del sobrante. De otro lado, el Juzgado absuelve a los otros dos acusados que fueron enjuiciados junto a la actriz por delitos de atentado, resistencia y desobediencia.