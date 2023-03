Un nuevo vídeo muestra el momento exacto de la detención de María León

Un nuevo vídeo muestra el momento exacto de la detención de la actriz sevillana María León, durante el incidente protagonizado el 1 de octubre de 2022 con la Policía Local. En el vídeo, al que ha tenido acceso este periódico, se observan los momentos previos al arresto de la actriz, cuando varios amigos de María León protestan ante los agentes que están procediendo a su detención y a colocarle los grilletes.

Las imágenes fueron aportadas a la juez de Instrucción número 18 de Sevilla por una testigo que prestó declaración ante la juez el pasado 22 de febrero. La grabación, de 39 segundos de duración, se inicia con una amiga de María León que le dice a los policías locales que "no la toquen".

A continuación, se observa a dos agentes que están auxiliando a otros policías locales -que son los que están procediendo a la detención de la actriz- que piden a los amigos de María León que se "aparten" de la zona y que no interfieran en la actuación policial. "¡Aquí que no se acerque nadie!", dice uno de estos agentes.

Uno de los acompañantes no para de protestar y uno de los policías le advierte en varias ocasiones: "¿Te vas a estar quieto ya o te vienes detenido?". El amigo de María responde: "No le hagas eso", "me voy detenido", mientras señala al agente con el dedo índice e insiste: "No le hagas eso", en alusión al momento de la detención de María y cuando los agentes están procediendo a colocarle los grilletes.

En medio de este diálogo se ve a otro joven que se cae al suelo y se observa un forcejeo con los agentes. Después otro agente pide a los amigos que dejen actuar a sus compañeros. "¡Que no te acerques te estoy diciendo, que no te acerques te estoy diciendo, joder... que están trabajando los compañeros! ¡Que no se acerque nadie!", repite este policía.

El vídeo finaliza cuando el agente aparta a la testigo, R. G. R., que está grabando el vídeo y se ve cómo su teléfono móvil cae al suelo y el vídeo pasa a negro.

Esta nueva grabación fue entregada por la testigo al juzgado en su declaración del pasado 22 de febrero y se ha incorporado al sumario del caso, en el constan otros tres vídeos aportados por la defensa de María León.

En estos tres vídeos anteriores, que lógicamente no recogen la totalidad de los hechos, se observa cómo uno de los agentes le dice a la actriz que "al final va a acabar detenida esta noche". Algunas de las personas que acompañaban a la sevillana -todos venían de celebrar el final de un rodaje en una terraza de la avenida de María Luisa- le dicen a María León que se vaya. "¡María vete!", comenta en varias ocasiones uno de los acompañantes, mientras intenta apartarla del lugar, pero la joven insiste en que no se marcha, porque ella "no ha hecho nada" y la "han dejado encerrada".

Los vídeos, que pueden verse junto a esta información, acaban con la llegada de una agente de la Policía Local, que espetó: "¡Señorita, se va a venir detenida!", a lo que María León responde preguntando "¿por qué?" y la agente le replica "porque sí".