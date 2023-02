Tres investigados aseguran a la juez que no vieron a María León agredir a una agente

Tres investigados por delitos de resistencia y atentado a la autoridad en relación con el incidente protagonizado el 1 de octubre de 2022 por María León han asegurado este miércoles a la juez que instruye el caso que no vieron la presunta agresión de la actriz a una agente y al mismo tiempo han negado que ellos se opusieran al arresto de la intérprete.

La juez de Instrucción número 18 ha tomado declaración por espacio de varias horas a los tres investigados y a una testigo. El primero de los investigados, Jorge S. R., compañero de María León en la producción cuyo final estaban celebrando aquella noche, ha declarado que no presenció ningún puñetazo por parte de María León a una policía local, ni ninguna agresión por parte de la actriz a los agentes que intervinieron a raiz del incidente producido cuando vieron a un ciclista que llevaba una copa en la mano, según han indicado a este periódico fuentes del caso.

El investigado ha manifestado con respecto al delito de resistencia que se le atribuye que él lo único que hizo fue colocarse delante del patrullero de la Policía Local porque quería conocer cómo se encontraba María León, ya que, según ha precisado, es "claustrofóbica y estaba nerviosa", y ha añadido que se apartó en el momento en que vio cómo arrancaba el patrullero. Además, ha dicho que la Policía estaba "violenta" durante el incidente.

Un segundo imputado, Pedro Á. M., que es amigo del director de la producción, ha coincidido en que no presenció que María León propinara un puñetazo a la agente. Este investigado, al que la instructora atribuye un delito de atentado por haber sujetado supuestamente a un policía para impedir la retención y detención de la intérprete, ha negado que los hechos se produjeran de esta forma porque, según ha dicho, él estuvo siempre a varios metros de los policías.

Pedro Á. M. ha añadido que cuando los agentes pararon al ciclista, el grupo que acompañaba a María León recriminó la actuación de los agentes porque entendían que era excesivo que se sometiera a la prueba de alcoholemia a la persona que iba en la bicicleta.

Sobre la actitud de María León, ha señalado que entró "voluntariamente" en el patrullero después de que los agentes le indicaran que debía acompañarlos para su identificación, puesto que no portaba su DNI, y ha reconocido que la Policía "intentó calmar" a la intérprete, de la que también ha dicho que no vio que agrediera a la agente.

El tercer investigado, Daniel Z. R., que era compañero de la misma producción, ha coincidido con los otros dos imputados en que no advirtió ninguna agresión por parte de María León. Ha dicho que tanto él como María sacaron sus teléfonos móviles para grabar la prueba de alcoholemia a la que estaba siendo sometido el ciclista.

Como María no tenía su DNI, ha continuado, los agentes le comunicaron que tenían que llevarla a la Jefatura para su identificación, y ha indicado asimismo que la actriz sevilla salió del coche por sí sola, sin que nadie le abriera la puerta, aunque consultadas por este periódico han recordado que los patrulleros no tienen un sistema que permita abrir las puertas desde el interior.

Aportan un nuevo vídeo

La juez también ha tomado declaración este miércoles a una testigo, R. G. R., que ha aportado un nuevo vídeo -hasta ahora en la causa sólo constan los tres vídeos aportados por la defensa de María León- en el que aparece el momento del arresto de la intérprete.

En esa grabación se observa cómo los agentes piden a las personas que se hallaban concentradas en el lugar que se "aparten y dejen actuar a la Policía", mientras que la actriz le dice a los policías que no la toquen.

El vídeo se ha incorporado a la causa, junto a los otros tres que ya entregó la defensa de María León. En esos vídeos, que lógicamente no recogen la totalidad de los hechos, se observa cómo uno de los agentes le dice a la actriz que "al final va a acabar detenida esta noche". Algunas de las personas que acompañaban a la sevillana -todos venían de celebrar el final de un rodaje en una terraza de la avenida de María Luisa- le dicen a María León que se vaya. "¡María vete!", comenta en varias ocasiones uno de los acompañantes, mientras intenta apartarla del lugar, pero la joven insiste en que no se marcha, porque ella "no ha hecho nada" y la "han dejado encerrada".

Los vídeos aportados, que pueden verse junto a esta información, acaban con la llegada de una agente de la Policía Local, que espetó: "¡Señorita, se va a venir detenida!", a lo que María León responde preguntando "¿por qué?" y la agente le replica "porque sí".

La defensa de María León, que ejercen los abogados José Antonio Sires y Carla Val, han mostrado su satisfacción tras estas declarciones. En un tuit en su cuenta, el letrado José Antonio Sires ha señalado que los investigados y testigos "han corroborado la tesis que hemos defendido siempre: ella jamás agredió a ningún agente de la autoridad".