Así fue la detención de la actriz sevillana María León en la madrugada del 1 de octubre de 2022, tras haber protagonizado un incidente con la Policía Local de Sevilla. La actriz ha aportado al juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla dos vídeos con los que pretende demostrar que la actuación policial fue "desproporcionada, inoportuna e irracional", pero la juez, una vez examinadas estas grabaciones y la denuncia presentada por María León -en la que atribuye a los agentes delitos de detención ilegal, lesiones y contra la integridad moral-, ha descartado rotundamente ninguna actuación ilícita por parte de los agentes y, en consecuencia, ha archivado la denuncia de la actriz, cuya defensa ha recurrido no obstante el archivo de la misma. Es decir, los vídeos no son concluyentes ni relevantes.

En esos vídeos, que lógicamente no recogen la totalidad de los hechos, se observa cómo uno de los agentes le dice a la actriz que "al final va a acabar detenida esta noche". Algunas de las personas que acompañaban a la sevillana -todos venían de celebrar el final de un rodaje en una terraza de la avenida de María Luisa- le dicen a María León que se vaya. "¡María vete!", comenta en varias ocasiones uno de los acompañantes, mientras intenta apartarla del lugar, pero la joven insiste en que no se marcha, porque ella "no ha hecho nada" y la "han dejado encerrada".

Los vídeos aportados, que pueden verse junto a esta información, acaban con la llegada de una agente de la Policía Local, que espetó: "¡Señorita, se va a venir detenida!", a lo que María León responde preguntando "¿por qué?" y la agente le replica "porque sí".

Para la juez, "la lectura delo siempre sencillo relato de hechos de la denuncia y el examen de los dos vídeos y un audio presentado, no avala los presuntos hechos denunciados, vislumbrándose que responden a una estrategia defensiva no amparable", es decir, la instructora entiende que la denuncia de María León contra los agentes forma parte de su estrategia para rechazar las acusaciones que la Policía Local recoge en su atestado, en el que asegura que la joven insultó y agredió a una de las agentes.

Y lógicamente, en estos vídeos no se recogen otros aspectos del incidente que sí aparecen en el atestado policial que obra en poder del juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla.

Lo que dice el atestado policial

En concreto, el atestado policial recoge que la actriz María León no sólo agredió a una policía local de Sevilla, sino que también la insultó llamándole "hija de puta" y "zorra". No fue este el único agente al que descalificó, puesto que momentos antes de la agresión se había dirigido a otro diciéndole lo siguiente: "tonto, ¿tú que eres el sheriff?".

En el atestado se refleja que la actriz propinó un puñetazo y una patada a una agente de la Policía Local, a la que León insultó con la siguiente frase: "hija de puta, eres una zorra".

En la denuncia de María León, a la que ha tenido acceso este periódico, se afirma que una vez que la Policía Local para a uno de los amigos de la actriz que iba en bicicleta -con una copa en la mano y que luego daría positivo en el test de alcoholemia-, hubo un "intercambio de palabras, poniéndose la situación tensa hasta tal punto que uno de los agentes intervinientes llega a decir que 'el dinero de los impuestos no está para Cultura...', haciéndole saber que han reconocido a la señora María León y a sus acompañantes".

También dice su defensa que el agente que practicó la detención la increpó profiriéndole expresiones como "actriz de mierda, que era tonta, que se iba a enterar ella y toda su familia, que fuera a los medios de comunicación". Y en este sentido, afirma que María León, "temerosa de lo que podría pasarle y con una fuerte percepción de la situación de indefensión en la que se encontraba, mantuvo la situación en silencio".

Añade que este agente le dijo que quería que "borrase todos los vídeos, a lo cual ella se negó" y le terminó "exigiendo que los borrase porque esa situación era una tontería, que acabaría mucho peor para ella, que se iba a enterar. A pesar de ello, la señora León, pensaba que las pruebas que podrían contener los vídeos eran relevantes, de modo que, se negó finalmente a borrar nada". En cualquier caso, la juez ha rechazado que los vídeos sean importantes para el esclarecimiento de los hechos y los ha enmarcado en la "estrategia defensiva" que afirma el auto.

Ninguna mención se hace, evidentemente, en esta denuncia de la actriz a los insultos que recoge el atestado policial y se insiste que aunque María León no llevaba ninguna documentación consigo, sí ofreció "verbalmente su nombre completo y su número de DNI". A esto añade que "a pesar de que en el atestado aparece que no quería facilitar sus datos, esto se desmiente" por el testimonio de varios testigos presenciales.

La defensa asegura que María León estaba "muy alterada y asustada" y que sintió "claustrofobia" dentro del patrullero

Su defensa asegura que María León se hallaba "muy alterada y asustada" y una vez dentro del coche patrulla entró en "pánico sintiendo una fuerte claustrofobia".

La juez vuelve en el auto a rechazar los alegatos de la actriz, quien además de cuestionar el número de agentes policiales que intervinieron en el incidente -la defensa se llega a preguntar si ¿de verdad hacían falta cuatro dispositivos policiales?-, lo que viene a señalar es que "fue detenida por no portar el DNI ni otro documento". La instructora se muestra contundente en este punto, al afirmar que esto "no es así, se la detuvo por escapar del coche policial tras ser auxiliada por un grupo de personas que lo rodearon y le permitieron escapar, presuntamente por golpear dos veces" a una agente, lesionándola y por "volver a intentar escapar, tras caer al suelo y ser ayudada policialmente a levantarse".

Y todo ello, prosigue explicando la magistrada, porque en un principio la actriz no iba detenida sino que "meramente era trasladada a Jefatura para identificarla al amparo del artículo 16.2 de la ley orgánica de Seguridad Ciudadana, siendo a raíz de escapar del vehículo policial y de enfrentarse a los agentes, siendo denunciada por golpear a una agente, cuando se acuerda su detención por un delito de atentado y delito de desobediencia a los agentes policiales".

En el auto dictado el 21 de noviembre de 2022, la juez también señala que las lesiones leves que sufrió María León se explican "por la caída al suelo al enfrentarse y golpear" a la agente mencionada.

La juez tomará declaración en febrero a tres personas que acompañaban a la actriz -J. S. R., P. A. M. y D. Z. R.-, así como a un testigo de los hechos.