La juez rechaza la denuncia de María León contra los policías locales por tratarse de una "estrategia defensiva"

La juez de Instrucción número 18 de Sevilla ha archivado la denuncia que la actriz sevillana María León presentó contra los policía locales que la detuvieron y la custodiaron con motivo del incidente protagonizado en la madrugada del pasado 1 de octubre, al considerar que esta denuncia responde a una "estrategia defensiva no amparable". Así lo acuerda en un auto, al que ha tenido acceso este periódico, en el que la instructora cita además a declarar como investigadas a otras tres personas que iban con la actriz sevillana cuando ocurrieron los hechos.

En el auto, la juez explica que la actriz fue detenida en la madrugada del pasado 1 de octubre por presuntamente "golpear primero con el puño la mejilla derecha" a una mujer policía y a continuación por lanzar a ésta una patada en su pierna izquierda, siendo investigada por estas presuntas agresiones más por previamente decir a otro agente: “Tonto, ¿tú que eres el Sheriff?", volviendo a llamarle "tonto" al solicitarle el agente el DNI, además de "escapar del coche en el que iba a ser trasladada a Jefatura para su identificación al no portar documentación, auxiliada por un grupo de individuos (de los que se ha identificado a tres pendientes de recibírseles declaración como investigados) que rodearon el vehículo impidiéndole la marcha".

En este sentido, señala el auto que la actriz está siendo investigada por un presunto delito de atentado a la agente de Policia Local y otro de lesiones, mientras que las otras tres personas que la acompañaban están siendo investigados por delito de resistencia a agentes de la autoridad y en el caso de uno de ellos por atentado a la agente "al ser denunciado por sujetar a este agente para impedirle retener y detener" a la actriz María León.

Dice la magistrada sobre la denuncia presentada por María León por delitos de detención ilegal y de lesiones así como por otro contra la integridad moral que "la lectura del no siempre sencillo relato de hechos de la denuncia y el examen de los dos vídeos y un audio presentado, no avala los presuntos hechos denunciados vislumbrándose que responden a una estrategia defensiva no amparable".

La actriz no fue detenida por no portar el DNI sino por escapar del coche y agredir a la agente

En efecto -prosigue la juez-, la denuncia de la actriz "aparte de contener menciones superficiales innecesarias, llegando hasta a cuestionar el numero de agentes policiales intervinientes que le parecen excesivos en su subjetivo criterio, lo que vino a indicar es que se la detuvo por no portar DNI ni otro documento de identidad".

Pero la juez argumenta que este no fue el motivo, "se la detuvo por escapar del coche policial tras ser auxiliada por un grupo de personas que lo rodearon y le permitieron escapar, presuntamente por golpear dos veces a la agente lesionándola y por volver a intentar escapar, tras caer al suelo y ser ayudada policialmente a levantarse".

En un principio, aclara la magistrada, "no se la detenía sino que meramente era trasladada a Jefatura para identificarla al amparo del art. 16.2 L.O. de Seguridad Ciudadana, siendo a raíz de escapar del vehículo policial y de enfrentase a los agentes , siendo denunciado por golpear a la agente, cuando es acordada su detención por delito de atentado y delito de desobediencia a los agentes policiales".

En cuanto a las leves lesiones diagnosticadas a la investigada (erosión en rodilla derecha y erosión en muñeca) se explica "por la caída al suelo al enfrentarse y golpear" a la agente.

Por último, sobre la denuncia a los agentes que la custodiaron, la juez considera que "debe inadmitirse por cuanto siendo lógico que en situación de detención policial la investigada estuviese ansiosa y nerviosa, no puede reprochar a los agentes que no le diesen la mano para calmarla, siendo su obligación proporcionarle atención médica como así hicieron.

Por todos estos motivos, la juez deniega otorgar condición de investigados a ninguno de los funcionarios policiales actuantes en la detención y custodia posterior.

En el auto, la juez acuerda la declaración como investigados de las tres personas que acompañaban a María León, quienes comparecerán a declarar el 6 de febrero de 2023.