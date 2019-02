El abogado de Jordi Sánchez: "Hagan ustedes de jueces, no de salvadores de la patria"

El abogado Jordi Pina, que representa al ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez y de los ex consejeros Jordi Turull y Josep Rull, ha pedido este martes a los magistrados del Tribunal Supremo que “hagan de jueces, no de salvadores de la patria”.

En la exposición de sus cuestiones previas, el letrado ha insistido en que cuatro de los siete magistrados que componen el tribunal del procés "no deberían” formar parte de la Sala ni juzgar los hechos porque, a su juicio, están "contaminados", dado que formaron parte de la Sala que admitió la querella de la Fiscalía General del Estado que dio lugar a esta causa especial y por lo tanto, a la hora de admitir dicha querella, tuvieron que entrar a valorar elementos del delito de rebelión y sedición que aquí se enjuician.

De la misma forma, Jordi Pina ha recordado el mensaje de Whatsapp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que se congratulaba por el acuerdo con el PSOE para situar a Manuel Marchena –ponente de esta causa- como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. El letrado ha dicho que no es culpa de Marchea lo que dijera un senador del PP sobre controlar el Supremo por la puerta de atrás, y ha añadido que aunque quizá Cosidó “se lo inventó, Europa nos dice siempre que las apariencias son muy importantes”, y “hay una apariencia de falta de imparcialidad y así lo perciben mis mandantes”.

El letrado también se ha referido a la carta que el presidente del Tribunal Supremo Carlos Lesmes envió al titular del juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, en la que le decía que había "cambiado el rumbo de la historia de España" y alababa su “desempeño heróico”. El letrado ha dicho que tildar de héroe nacional a este magistrado, ya fallecido, es “ciertamente preocupante”, y ha concluido diciendo que parece que los magistrados están para hacer la defensa nacional, de ahí que les haya pedido a los siete magistrados de la Sala que “hagan de jueces, no de salvadores de la patria”.

Por último, ha recordado la frase que pronunció el juez instructor de esta causa, Pablo Llarena, cuando usó la primera personal del plural, al afirmar en un auto “la estrategia que sufrimos”. Para Jordi Pina, cuando un magistrado usa la primera persona del plural, es “razonable que los que reciben esa manifestación duden sobre su imparcialidad”.