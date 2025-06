El Dulce Nombre de Bellavista incluyó barras de labios, máscaras de pestañas y tintes para el pelo en las ayudas al comedor social

Barras de labios, máscaras de pestañas y tintes para el pelo en las ayudas al comedor social. La Hermandad del Dulce Nombre de Bellavista, que ha devuelto un total de 41.649,42 euros procedentes de una subvención que el Ayuntamiento de Sevilla concedió al comedor social que cerró en 2023 tras el escándalo del desvío de alimentos, intentó justificar con cargo a la subvención para el comedor social facturas de un supermercado en las que se incluían la compra de estos productos, según consta en el expediente administrativo de la subvención concedida por el Ayuntamiento de Sevilla para el año 2020 y que ascendió a un total de 64.902,81 euros.

Estos productos aparecen en un escrito remitido por el área de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social a la hermandad de Bellavista, en la que se concedía un plazo de diez días para subsanar los "defectos" detectados en las facturas aportadas para justificar el gasto de la subvención concedida. En concreto, el Ayuntamiento hace referencia a dos facturas de Mercadona de los días 3 y 8 de septiembre de 2020, en las que se incluyen "dentro de los conceptos facturados artículos que no son subvencionables en la presente convocatoria, como barra de labios (barra color 02), máscaras de pestañas (máscara negra, mask color), etc". De la misma forma, el Ayuntamiento apuntaba otra factura, fechada el 16 de octubre de 2020, también por Mercadona, con otros "conceptos no subvencionables", como "M. Retouch rubi (producto destinado a cubrir canas del cabello)", según detalla el escrito remitido por el ára de Bienestar Social, al que tuvo acceso este periódico.

Tras el reparo municipal a la justificación de esas facturas, la hermandad procedió a retirarlas y, de hecho, en el expediente aparecen anotaciones a mano, no se sabe realizadas por quién, en las que se apunta expresamente "eliminar facturas" y "arreglado".

En el año 2019, también aparecen facturas en las que aparecen otros productos en las facturas aportadas por el comedor social con el concepto de discos desmaquillantes, agua micelar, gel fijador o champú.

Una factura con gastos de discos desmaquilladores, gel fijador y champú. / M. G.

Fuentes del caso han explicado a este periódico que en la documentación aportada por la hermandad del Dulce Nombre de Bellavista que figura en el expediente administrativo de las subvenciones aparecen otras compras llamativas, como las realizadas en un "restaurante gourmet" que ya no existe, por importe de casi 5.000 euros, teniendo en cuenta que se trataba de un comedor social que proporcionaba comidas a más de 240 personas a diario. Así, hay 12 facturas de la empresa El Alisar Gourmet, un restaurante de los Remedios que ya no existe, figura la adquisición, por ejemplo, de solomillo de cerdo, pluma ibérica, chorizo al corte, lonchas de jamón de york y caldo de puchero, entre otros productos.

También destacan la compra de algo más de dos kilos de "chuletas de cordero" y "solomillo", realizada en el establecimiento Makro el 27 de noviembre de 2021, una cantidad que en principio resultaría insignificante teniendo en cuenta el número de personas beneficiarias del comedor, u otra factura de un día antes -26 de noviembre de 2021- en el mismo establecimiento donde se adquirieron tres tabletas de turrón, dos de chocolate y una del duro. Con tres tabletas de turrón, la cantidad que correspondería a cada uno de las personas sería ridícula, teniendo en cuenta además que el comedor contaba con un nutricionista que establecía para los menús que ofrecían un postre que generalmente era algún tipo de fruta, como plátanos, peras y naranjas, o yogures.

Además, en el expediente de ayudas del año 2019 se incluyeron al menos seis facturas por varios miles de unidades de "bollería", por un importe que superaba los 5.000 euros, a pesar de que este tipo de alimentos no estaban incluidos en los menús proporcionados por el nutricionista que diseñaba los menús.

El secretario general de Facua, Rubén Sánchez ha considerado escandaloso que los responsables de la Hermandad de Bellavista hayan intentado año tras año colar gastos personales"

Por su parte, el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, que está siguiendo muy de cerca este asunto, ha asegurado a este periódico que "resulta escandaloso que los responsables de la Hermandad de Bellavista hayan intentado año tras año colar gastos personales en las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento para la gestión del comedor social que acabó clausurado en 2023 por el escándalo de los desvíos de alimentos al supermercado de un familiar del hermano mayor". Rubén Sánchez ha considerado asimismo "tan lamentable como extraño que los hermanos ajenos a estas graves irregularidades no hayan pedido explicaciones públicamente a sus autores".

Gastos en gasolina superiores a los de alimentos

La Intervención municipal ya dectectó algunas "anomalías" en relación con el comedor social de Bellavista, como el hecho de que la hermandad presentara 29 facturas para tratar de justificar un gasto en "gasolina y butano" de 2.749,85 euros en un periodo de seis meses, pero ante el reparo que se planteó estas facturas fueron finalmente rechazadas.

Esta fue una de las "anomalías" que detectó la interventora municipal al analizar las facturas aportadas por la hermandad a la hora de justificar el gasto correspondiente a la subvención concedida, que ascendía a 137.186,98 euros para los años 2023-2024. En seis meses, la hermandad aportó facturas por un importe total de 2.749,85 euros en gasolina y butano, lo que representa una media de 458,30 euros al mes, lo que supone un importe destacado que fue cuestionado por la interventora.

De hecho, en el informe elaborado por la Intervención del Ayuntamiento de Sevilla, de fecha 11 de septiembre de 2024, se incluye una referencia expresa al afirmar que "no se presupuestaron de forma independiente las partidas que se incluyen dentro del gasto de material y se observa, respecto al importe ejecutado, que aunque nos encontramos ante una convocatoria para cubrir las necesidades alimentarias, el gasto en gasolina es superior al gasto en alimentación, con lo que para su justificación como coste directo debe acreditarse que dicho gasto responde de manera indubitada a la naturaleza de la actividad subvencionada y que es estrictamente necesario (artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones)".

En ninguna de las facturas aparece la matrícula del vehículo que repostó

La hermandad aportó 21 facturas de gasolina por repostajes realizados en estaciones de servicio de Carrefour y llama la atención que aunque en todas las facturas aparece una descripción completa del pago, en ninguna de ellas se incluye la matrícula del vehículo. En el listado de facturas aparecen incluso dos repostajes realizados un mismo día, el 9 de febrero de 2023 por importes de 94,72 y 65,06 euros.

Tras el informe de la interventora, el hermano mayor de El Dulce Nombre de Bellavista, Diego Manuel Romero Moreno, presentó un escrito de alegaciones en el que asegura que el comedor disponía de "dos furgonetas para uso exclusivo del comedor", una propiedad de la hermandad y otra cedida por un hermano, y precisaba que para la realización de las compras y las donaciones se realizaban numerosos desplazamientos. Así, explicaba que diariamente se acudía al Hipercor de la carretera de Málaga, al Mercadona de Bellavista, y a La Espiga Dorada, en el polígono Calonge. Semanalmente se desplazaban a varios colegios y al Banco de Alimentos, mientras que también algunas veces durante el mes se acudía a otros establecimientos que enumera en el listado.