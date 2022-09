La fiscal rebaja de 36 a 13 años la petición de cárcel para el acusado de matar a un hombre durante una venta de droga en La Puebla de Cazalla

De un total de 36 años a casi dos tercios menos, 13 años, es lo que la Fiscalía solicita para Alhasan K.B., el joven que reconoció ante el tribunal del Jurado haber disparado a Manuel G. S. durante un vuelco que tuvo un resultado trágico en noviembre de 2019 en La Puebla de Cazalla. El resto de los seis acusados han aceptado penas que van desde los 6 meses a los cinco años por delitos que van desde el encubrimiento o el tráfico de drogas a ser cómplice de asesinato. A los acusados se les ha aplicado la atenuante de confesión y drogadicción.

La Fiscal ha tenido en cuenta no sólo el reconocimiento que hizo durante la declaración en el juicio, sino también que las pruebas apuntan a que fue Alhasan quien disparó pero que tanto él como José Antonio C., Cristian S. S. y Marcos T. V. tenían planeado robar la marihuana de la víctima. Para conseguirlo, José Antonio C., que actuaba como intermediario, le dijo a Rafael S. S.,el primo de Manuel G. S. que estaba también en la nave, que se fuera porque los compradores "eran reacios a que hubiera terceras personas durante la operación". De este modo, según la fiscal, consiguieron aislar a la víctima.

Dos tiros por la espalda

Esta situación propició, según el relato aceptado por los acusados, que intentaran el vuelco aunque, por circunstancias, terminó con Alhasan K. B. disparando por detrás a Manuel, al menos dos veces y desde una distancia no superior a 1,5 metros. Según el informe del forensa, las bala de 9 mm penetraron una por la espalda y otra alcanzó a la víctima cerca del codo. La primera de ellas lesionó el pulmón y el corazón, provocando un hemotorax de dos litros y la muerte de Manuel.

El forense declaró ante el tribunal que la víctima tenía varias lesiones inciso contusas en la cabeza "probablemente previas a los disparos y debidas a golpes con un objeto contundente".

Al término de la sesión todos los acusados, salvo Alhasan que tendrá que someterse al veredicto del jurado, aceptaron la solicitud de condena del ministerio fiscal. De este modo, Marcos T.V. cumplirá un año de cárcel por el delito de robo con violencia en grado de tentativa, cino años por cómplice de asesinato y un año y seis meses y una multa de 120.000 euros por el tráfico de drogas. Las mismas penas han sido aceptadas por Cristian S. S. y José Antonio C.

Por otro lado, Joaquín T. V. y Nicanor A. A. han sido condenados a seis meses de cárcel por encubrimiento, mientras que Rafael S. S., primo de la víctima y quien identificó al resto de los acusados, cumplirá seis meses por tráfico de drogas y tendrá que pagar una multa de 120.000 euros.

Todos ellos tendrán que indemnizar conjunta y solidariamente a la mujer y los hijos de Manuel con 209.000 euros.