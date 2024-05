La fiscal rebaja su petición de cárcel para el Dioni de Almensilla y un ex alto cargo socialista por el desfalco en el Sector F

El juicio por el desfalco en el Sector F de Almensilla ha quedado este lunes visto para sentencia en la Audiencia de Sevilla con una última sesión en la que ha habido novedades respecto al relato de los hechos y las peticiones de las distintas partes. La más importante es que la Fiscalía, al aceptar que el procedimiento judicial ha tardado mucho más de la cuenta y aplicar por tanto la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, ha rebajado sustancialmente el tiempo de cárcel que solicitó al principio de la vista oral. En lo que atañe a los dos principales acusados, la fiscal ha acabado reclamando 3 años, 5 meses y 29 días de prisión para Julio Mateos, conocido como el Dioni de Almensilla, y 2 años y 6 meses para Ismael Perea, que tras ser presidente de la junta de compensación del Sector F pasó a desempeñar cargos de relevancia y "confianza" en la Junta de Andalucía. La acusación pública inicialmente pidió seis años para el primero y cuatro y medio para el segundo.

Para el tercer procesado, un auditor que supuestamente presentó como buenas las cuentas de la junta que se encargaba de recaudar los fondos que centenares de vecinos aportaban para urbanizar esa parte del pueblo, la Fiscalía ha reducido su solicitud provisional de un año y medio de cárcel para dejarla definitivamente en nueve meses.

Durante el juicio, Mateos confesó el delito que había perpetrado pero añadió que Perea estaba al tanto de todo. Quien después fue "persona de confianza" del Gobierno andaluz y director general del Consorcio Fernando de los Ríos, al contrario, echó la culpa de todo lo ocurrido a Mateos, que era el tesorero de la junta de compensación, y alegó que le dejó firmados cheques en blanco cuando él viajaba y no podía estar pendiente de los pagos que podían surgir por averías, arreglos u obras de urgencia. Para la Fiscalía, esa teoría "no es creíble". "Él ha firmado todos y cada uno de los cheques que Julio Mateos ha incorporado a su patrimonio. Eso no es baladí. Son 58 cheques en blanco con las dos firmas. ¿Tantos viajes ha hecho para firmar 58 cheques? Quizás es irónico, pero ¿cuántas averías hubo?", se ha preguntado la fiscal.

"Lo siento pero no es creíble. No es creíble que todo lo firmase en blanco. Es una persona medio formada, se le presupone más conocimientos que al resto de la junta de delegados. No se puede entender que se desentendiera de esos cheques que firmaba", ha proseguido la acusadora pública, que lo ha considerado "coautor" de un delito de apropiación indebida "porque su firma era indispensable para cobrar esos cheques".

La fiscal, por cierto, ha citado literalmente lo que Mateos escribió en aquel correo electrónico que mandó a la junta de delegados en mayo de 2015, justo antes de huir a la República Dominicana. "Me cuesta mucho decir esto, no puedo hacerlo por teléfono. He cogido dinero de la junta de compensación. He intentado reponerlo, pero no he podido", dijo entonces el Dioni.

Las defensas, como resultaba previsible, no se han mostrado de acuerdo con las peticiones ya definitivas de la Fiscalía y así se lo han hecho saber al tribunal de la Sección Tercera. La que ha estado más cerca de hacerlo es la de Mateos, que ha aceptado las modificaciones introducidas por la fiscal en su relato de lo que ocurrió pero ha reivindicado que a su cliente se le aplique la atenuante de confesión y colaboración, ya que admitió lo que había perpetrado antes del juicio, primero en el "famosísimo" correo electrónico y después en el juzgado de Instrucción. En resumen, esta parte ha pedido tres años de prisión y ha recalcado que se trata de "la pena máxima" para el delito en cuestión.

El letrado de Perea, por su parte, ha solicitado la absolución y en su informe ha citado expresamente a Alejandro Sanz y su canción 'No es lo mismo'. "No es lo mismo que algo se lleve como una chapuza y sea un desastre que meter la mano en la caja y llevarse el dinero. No se puede ser tan cruel con Ismael", ha afirmado su abogado, que ha disparado en todas las direcciones y ha apuntado al Ayuntamiento de Almensilla ("su comportamiento es inexplicable"), al banco ("ha perdido cheques de 200.000 euros") e incluso a las víctimas: "Los parcelistas tampoco eran un ejemplo de diligencia. Si, además de tanta manifestación, alguien hubiera ido a una comisaría en 2013, hoy no estaríamos aquí", ha lamentado la defensa de quien también fue concejal por el PSOE en el Consistorio de la localidad. Ese comentario ha provocado el murmullo de algunos afectados que han asistido a casi todas las sesiones del juicio.

"Una cosa es que su comportamiento como presidente de la junta fuese inexplicable y otra que se haya llevado un duro", ha reiterado el representante de Perea, que ha criticado que la Fiscalía acuse a su cliente de apropiación "en la modalidad de distracción", lo que ha calificado como "palabra mágica" para justificar la acusación. Ese razonamiento ha causado el segundo murmullo en la sala de vistas.