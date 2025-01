La Fiscalía Superior de Andalucía investigará al diputado de Adelante Andalucía por injurias y calumnias a la Policía Local por la muerte del mantero

La Fiscalía Superior de Andalucía investigará previsiblemente al portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento, José Ignacio García, por presuntas injurias y calumnias a la Policía Local de Sevilla por haber asegurado que la muerte de un mantero senegalés que se lanzó al río Guadalquivir huyendo de los agentes "es un caso de racismo institucional y de violencia policial y de represión que no puede volver a pasar".

Fuentes del caso han confirmado a este periódico que la Fiscalía de Sevilla ha recibido la denuncia de dos sindicatos de la Policía Local de Sevilla contra el parlamentario andaluz, en relación con la muerte del migrante cuando huía de la Policía Local, el pasado 29 de diciembre en el río, y que en principio, la denuncia será probablemente remitida a la Fiscalía Superior de Andalucía, dada la condición de aforado del denunciado.

Según estas fuentes, los hechos que serán sometidos a investigación podrían constituir un delito del artículo 504 del Código Penal, que contempla penas de multa de doce a 18 meses a quienes "injuriaren o amenazaren gravemente a los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad".

El secretario de la sección sindical del CSIF en el Ayuntamiento de Sevilla, Rafael Román, y el presidente del Sindicato de la Policía Local de Sevilla (SPLS), Roberto Echevarría, llevaron a la Fiscalía varios vídeos en los que este representante político se refería al caso del senegalés muerto en Sevilla cuando huía de la Policía.

En su publicación de Instagram, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, publico un vídeo en el que aseguraba que el senegales fallecido, Mamouth Bakhoum, llevaba "34 camisetas" cuando se produjo la actuación de la Policía Local, que lo "persiguió hasta la muerte" y añadió que lo que había ocurrido es "un caso de racismo institucional y de violencia policial y de represión que no puede volver a pasar. Esto hay que investigarlo".

"¿Qué sentido tiene que se le persiga durante más de un kilómetro corriendo los policías en moto a un trabajador por llevar 34 camisetas y que nos tengamos que creer que un chico de 43 años, padre de familia, se tiró al río Guadalquivir?", añadía José Ignacio García, que afirmaba que quiere "ver ese vídeo" porque "el Ayuntamiento de Sevilla ha publicado el vídeo de cuando salió del agua, pero no ha publicado el vídeo de cómo entró en el agua. Queremos ver ese vídeo. Queremos una investigación independiente y queremos que se sigan responsabilidades, también penales, porque esto es una muerte fruto del racismo y fruto de la violencia policial, de la represión policial", insistía el diputado de Adelante Andalucía.

García concluye ese vídeo afirmando que "esto no puede quedar aquí. Apoyamos desde Adelante Andalucía a la comunidad senegalesa y recordamos que la persona que ha muerto es un andaluz, porque aquí todo el que vive o la que vive en Andalucía es andaluz. Es un senegalés, pero también es andaluz y el pueblo andaluz no es un pueblo racista. Por tanto, la Policía y las instituciones tienen que estar a la altura del pueblo andaluz y tienen que dejar atrás el racismo y la violencia policial. Exigimos investigaciones, no vamos a dejar esto atrás y vamos a presentar iniciativas en los próximos días, porque esto no puede quedar así".

El diputado andaluz grabó ese vídeo durante el homenaje al fallecido, Mamouth Bakhoum, celebrado el pasado 2 de enero en la plaza de la Gavidia. Para los sindicatos, el portavoz de Adelante Andalucía “aparentemente imputa unos hechos delictivos a miembros de la Policía Local de Sevilla”. “Consideramos que estos comentarios difaman a la Policía Local en su conjunto y, en vista de lo enunciado, solicitamos a la Fiscalía de Sevilla que abra diligencias y depure las responsabilidades que haya podido cometer” este cargo político.