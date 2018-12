La primera denunciante de Criado cree que el psiquiatra "debería pedir perdón"

La asociación Veritas, que promueve la modificación del Código Penal para que los delitos de abusos y agresiones sexuales no prescriban, ha reconocido en un comunicado que sufrió "un revés esta semana" porque su presidenta, Concha Ruiz, no podrá sentar en el banquillo a Javier Criado.Esta mujer, que denunció unos hechos constitutivos de delito continuado de abuso sexual ocurridos entre 1998 y 2000 en la consulta del médico sevillano, recibió el pasado lunes el auto de la Audiencia de Sevilla en el que se desestima su recurso de apelación contra la denegación de la reapertura de actuaciones para la celebración de juicio.La letrada de Veritas, Inmaculada Torres, presentó dicho escrito en el Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla, en el que se alegaba contar con nuevas pruebas contra Javier Criado. En concreto, los testimonios contenidos en las denuncias formuladas por otras 26 mujeres en el Colegio de Médicos de Sevilla, que también aseguraban haber sufrido "dolorosas vejaciones, humillaciones o abusos contra su integridad sexual y psíquica y su dignidad como persona” por parte de Criado, según la letrada Inmaculada Torres.

Sin embargo, el auto rechaza la reapertura y destaca el “acierto” de la resolución dictada por el juzgado de Instrucción, debiéndose rechazar las alegaciones de la denunciante “al no encontrar razones que justifiquen la reapertura de las actuaciones”.

Para Concha Ruiz,porque el hecho de que varias personas hayan confluido por causa de un mismo agresor debería ser suficiente como para poder denunciar juntas.” “A pesar de las adversidades, todas hemos intentado rehacer nuestras vidas, caminar hacia adelante yHay quienes han superado en mayor o menor medida este trauma, y aunque creo que nunca se producirá, Criado debería pedirnos perdón públicamente.”, explica la presidenta de la Asociación Veritas.La asociación añade que los plazos que marca la Ley actual son muy cortos: los delitos de abusos sexuales prescriben a los 5 años y los de agresión sexual a los 10 años. Para remediar este problema que provoca que muchos de estos delitos queden impunes, desde la Asociación Veritas se inició una ronda de contactos en el Congreso de los Diputados, con algunos grupos parlamentarios, paraPor otra parte, la abogada Inmaculada Torres, quien también defiende los intereses de la única víctima cuyo caso si sentará en el banquillo de los acusados a Javier Criado, ha presentado un recurso ante el Juzgado de Instrucción que ha ordenado la apertura de juicio oral contra el citado médico, para que aclare si en el citado juicio el acusado se enfrentará a la acusación por un delito continuado contra la integridad moral, como pide el Ministerio Fiscal y la propia acusación particular, o además se enfrentará a los cuatro delitos de lesiones, uno por cada día de consulta, por los que se le acusa sólo por la Acusación particular.Inmaculada Torres solicitó el pasado mes de noviembre unacomo presunto autor de un delito continuado contra la integridad moral y cuatro delitos de lesiones por el trato dado a una de sus pacientes, así como el pago de 40.000 euros en concepto de responsabilidad civil por los perjuicios físicos y psíquicos sufridos, así como los daños morales causado a esta mujer. La instructora del caso,abrió juicio oral contra Javier Criado en una resolución judicial con fecha 23 de noviembre, en la que no se recogía la intervención de la acusación particular, sólo por un delito continuado contra la integridad moral, imponiendo una, pedida por el Ministerio Fiscal.A la espera de que se resuelva este recurso, la Asociación de Víctimas de Abusos VERITAS continúa con su campaña nacional de recogida de firmas a través de la plataforma online Change.org para promover su causa, conen su haber.