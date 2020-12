Los jueces se reúnen con el ministro de Justicia para que se despolitice el CGPJ "ya y de verdad"

Las asociaciones de jueces se reunirán este viernes, 18 de diciembre, con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para cerrar la ronda que iniciaron la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) con los principales grupos parlamentarios para trasladarles su Manifiesto por la Independencia Judicial, con el que en apenas un mes estas tres asociaciones han recabado más de 20.000 firmas para reclamar que se despolitice "ya y de verdad" el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Desde hace un par de semanas, los máximos representantes de APM, AJFV y FJI se han reunido con Unidas Podemos, Partido Popular, VOX y Ciudadanos, pero por problemas de agenda no han podido hacerlo con el PSOE hasta este viernes, cuando les recibirá el ministro del ramo. Así, estas tres asociaciones de jueces trasladarán a Juan Carlos Campo "la necesidad inexcusable y la oportunidad histórica de despolitizar ya y de verdad el sistema partidista con el que PSOE y PP se han venido repartiendo todo el órgano de gobierno de los jueces durante los últimos 35 años y como parece que volverán a hacer en las próximas semanas", han avanzado las tres asociaciones de juristas, además de recordar que "no es algo que pidamos los jueces o la inmensa mayoría de profesionales de la Justicia, es que nos lo está reclamando desde hace años el Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, que una y otra vez insiste a España en que debemos despolitizar el actual sistema de designación del CGPJ para permitir que los jueces participen en la elección de al menos la mitad de nuestro propio órgano de gobierno, que no puede ser ni parecer independiente mientras siga dependiendo única y exclusivamente de repartos políticos entre dos o más partidos".

El resto de la Unión Europea

Estas asociaciones, que suman más de 2.500 jueces y magistrados españoles, añaden: "vamos a insistir a los políticos y a explicar a los ciudadanos que, si de verdad creen en una Justicia más independiente en nuestro país, debemos empezar por el órgano que nombra los principales tribunales y eso es imposible mientras ese órgano se lo repartan a medias los políticos, una anomalía que en toda la Unión Europea sólo ocurre en España y en Polonia—como ha confirmado el Cuadro de Indicadores de la Justicia en la UE publicado este mismo año por la Comisión Europea—, lo cual demuestra que el sistema para designar el CGPJ en España es contrario a la Independencia Judicial y a la Separación de Poderes que se esperan de un estado europeo como el nuestro".