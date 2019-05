El juez abre juicio oral contra el sobrino de Felipe González en una pieza de Invercaria

El juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, que investiga el denominado caso Invercaria, ha acordado la apertura de juicio oral contra, sobrino de Felipe González, y otras tres personas investigadas en la pieza separada de personal, entre ellas el ex presidente y ex consejero delegado de Invercaria, el ex director financieroy y el ex director de Promoción