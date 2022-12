El juzgado concede la libertad condicional a María Salmerón

El juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Sevilla ha concedido la libertad condicional a María Salmerón, la mujer que fue condenada a nueve meses de cárcel por no permitir a su marido -a su vez condenado por violencia machista- visitar a su hija, según ha confirmado a este periódico su abogado, Francisco Tejado, quien ha señalado que la juez le ha retirado además la pulsera telemática de control que tenía.

En un auto, el juzgado ha destacado la "buena conducta" de María Salmerón quien en junio pasado salió por primera vez para trabajar del Centro de Inserción Social (CIS) Jiménez de Asúa de Sevilla, donde estaba internada desde el pasado 9 de junio, en cumplimiento del tercer grado que le fue concedido el 16 de junio. La decisión judicial se ha producido además al haber cumplido las 3/4 partes de la condena que le fue impuesta.

Con la libertad condicional se ciera de esta forma el tortuoso laberinto jurídico que ha envuelto la vida de la sevillana María Salmerón desde hace más de dos décadas, con denuncias cruzadas con su ex marido, que fue condenado en su día por malos tratos y que a su vez la denunció a ella en varias ocasiones.

La historia de María Salmerón, de 57 años y auxiliar de enfermería de profesión, se remonta a 1999, cuando contrajo matrimonio. La pareja tuvo a su bebé al año de casarse y en 2001 se separó porque su marido, según denunció, la maltrataba. Desde entonces, más de dos décadas después, se ha visto envuelta en numerosos procesos judiciales, como denunciante y denunciada.

Durante años, su hija tuvo que acudir a las visitas supervisadas. La mujer aseguró en 2010 que a la entonces menor de edad se le había causado un "daño y un sufrimiento" en el marco de la batalla judicial que emprendió para que la Justicia respetara la "voluntad" de ésta cuando tenía sólo diez años.

María Salmerón confesó igualmente que no ha podido rehacer su vida y denunció el rosario de citaciones judiciales que le llevaron incluso a tener embargada su nómina y la herencia de su padre, una parte de un pequeño piso de 60 metros. "Intento salir del círculo, pero la Justicia no me deja", lamentó entonces.

Uno de los últimos indultos le llegó en febrero de 2016, cuando el Consejo de Ministros acordó sustituir una condena de seis meses de cárcel por un delito de desobediencia, por haber incumplido el régimen de la custodia compartida con el padre, que a su vez había sido condenado a un año y nueve meses por malos tratos.

La concesión del indulto fue anunciada por el entonces ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, quien explicó que el Ejecutivo había concedido este indulto parcial pese a que se parte de que la desobediencia del régimen de visitas por parte de María Salmerón "ciertamente se ha producido", puesto que la mujer "negó reiteradamente los derechos de visita del padre". Catalá añadió que Salmerón incumplió el régimen de visita porque, según la madre, estaba protegiendo "el interés del menor" y, como consecuencia de su actuación, fue condenada en cuatro ocasiones por delitos de desobediencia.

María Salmerón ha sido indultada en tres ocasiones, lo que le ha evitado el ingreso en prisión por incumplir el régimen de visitas de su hija con su ex marido.

Las denuncias que motivaron sus condenas fueron presentadas contra ella por su ex marido, que fue condenado a 21 meses de prisión por malos tratos. Salmerón se congratuló en su momento de que no tendría que ingresar en la cárcel por este motivo.

María Salmerón fue galardonada el 25 de noviembre de 2015 por el Gobierno con un premio que entregó el entonces presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, con motivo del día internacional contra la violencia de género y en reconocimiento por haber prestado su testimonio en la serie "Amores que duelen".