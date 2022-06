María Salmerón, en tercer grado, sale del CIS para ir a trabajar

María Salmerón, la mujer que fue condenada a nueve meses de cárcel por no permitir a su marido -a su vez condenado por violencia machista- visitar a su hija, ha salido este jueves por primera vez del Centro de Inserción Social (CIS) Jiménez de Asúa de Sevilla, donde está internada desde el pasado 9 de junio para trabajar, en cumplimiento del tercer grado que le fue concedido el 16 de junio.

Salmerón, que tendrá que volver a dormir al centro, ha explicado a Efe que ha salido a primera hora de la mañana para dirigirse a su puesto de trabajo, "y así voy a estar varios días, hasta que me impongan medidas telemáticas".

Una vez que se apliquen esas medidas, podrá pasar el resto de la condena fuera del Centro de Inserción Social (CIS) de Sevilla. Salmerón fue condenada a nueve meses de prisión y al pago de 3.000 euros en concepto de responsabilidad civil, que abonó 24 horas antes de conocer la decisión de la jueza de que ingresara en prisión.

mi peor pesadilla se hizo realidad. Mi madre, María Salmerón, entró en prisión por respetar mi decisión de no ver a mi padre maltratador. He tenido que ser testigo del ingreso de mi madre en un centro penitenciario". Así comienza el escrito con el que la hija de María Salmerón pide apoyo ciudadano para lograr el indulto de su madre, "el pilar" de su vida. Hace unos días, la hija de María Salmerón mostró su "rabia" por el ingreso en prisión en la plataforma change.org, donde escribió lo siguiente: "Este jueves

Ante esta situación, su hija Miriam ha decidido dar un nuevo impulso a la campaña de recogida de firmas a través de Change.org para pedir "más que nunca el urgente" indulto de su madre. En el escrito publicado en la web de la citada página web, la joven reconoce sentirse "rota" y "llena de rabia e impotencia". "Finalmente, esa persona que se propuso arruinarle la vida a mi madre hace más de veinte años, con la que comparto apellido, ha conseguido separarme de ella", añade.

El caso de María Salmerón

Un tortuoso laberinto jurídico ha envuelto la vida de la sevillana María Salmeróndesde hace más de dos décadas, con denuncias cruzadas con su ex marido, que fue condenado en su día por malos tratos y que a su vez la denunció a ella en varias ocasiones. Estas son algunas de las claves de un caso que se ha enquistado en la Justicia, con tres indultos.

La historia de María Salmerón, de 57 años y auxiliar de enfermería de profesión, se remonta a 1999, cuando contrajo matrimonio. La pareja tuvo a su bebé al año de casarse y en 2001 se separó porque su marido, según denunció, la maltrataba. Desde entonces, más de dos décadas después, se ha visto envuelta en numerosos procesos judiciales, como denunciante y denunciada.

Durante años, su hija tuvo que acudir a las visitas supervisadas. La mujer aseguró en 2010 que a la entonces menor de edad se le había causado un "daño y un sufrimiento" en el marco de la batalla judicial que emprendió para que la Justicia respetara la "voluntad" de ésta cuando tenía sólo diez años.

María Salmerón confesó igualmente que no ha podido rehacer su vida y denunció el rosario de citaciones judiciales que le llevaron incluso a tener embargada su nómina y la herencia de su padre, una parte de un pequeño piso de 60 metros."Intento salir del círculo, pero la Justicia no me deja", lamentó entonces.

Uno de los últimos indultos le llegó en febrero de 2016, cuando el Consejo de Ministros acordó sustituir una condena de seis meses de cárcel por un delito de desobediencia, por haber incumplido el régimen de la custodia compartida con el padre, que a su vez había sido condenado a un año y nueve meses por malos tratos.