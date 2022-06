La "rabia" de la hija de María Salmerón ante su "peor pesadilla" al ver a su madre entrar en prisión

"Este jueves mi peor pesadilla se hizo realidad. Mi madre, María Salmerón, entró en prisión por respetar mi decisión de no ver a mi padre maltratador. He tenido que ser testigo del ingreso de mi madre en un centro penitenciario". Así comienza el escrito con el que la hija de María Salmerón pide apoyo ciudadano para lograr el indulto de su madre, "el pilar" de su vida.

La mujer, condenada por no permitir que su marido viera a su hija, penado por violencia machista, ingresó hace dos días voluntariamente en el Centro de Inserción Social de Sevilla después de que el Juzgado de lo Penal número seis de Sevilla desestimara el recurso de reforma presentado y confirmara la pena de nueve meses de cárcel por desobediencia al incumplir la custodia compartida de su hija con el padre de ésta, condenado a su vez a un año y nueve meses de cárcel por malos tratos.

Ante esta situación, su hija Miriam ha decidido dar un nuevo impulso a la campaña de recogida de firmas a través de Change.org para pedir "más que nunca el urgente" indulto de su madre. En el escrito publicado en la web de la citada página web, la joven reconoce sentirse "rota" y "llena de rabia e impotencia". "Finalmente, esa persona que se propuso arruinarle la vida a mi madre hace más de veinte años, con la que comparto apellido, ha conseguido separarme de ella", añade.

"No puedo evitar sentir que soy yo la que debería estar allí dentro; fui yo la que le supliqué cientos de veces a mi madre que no me llevara a ese infierno"

Además de buscar apoyo ciudadano, Miriam aprovecha esta vía para hacer reproches. "La Ministra de Igualdad dijo públicamente 'hemos fallado' en cuanto a la no concesión del indulto a mi madre, pero nadie ha puesto solución ni corregido dicho fallo. La Ministra de Justicia no sólo es responsable de enviar a mi madre a la cárcel, sino de humillarnos en medios de comunicación achacando la denegación del indulto a unos supuestos <<antecedentes>> - sin especificar de qué para ensuciar su imagen - de desobediencia ya prescritos", argumenta. E, incluso, hace autocrítica. "No puedo evitar sentir que soy yo la que debería estar allí dentro, pues siempre he sido yo la que me he negado a ver a aquel que nunca se ha comportado como un padre conmigo. Fui yo la que le supliqué cientos de veces a mi madre que no me llevara a ese infierno", recoge el escrito.

"Se están vulnerando todos los derechos de mi madre, quien ni si quiera ha recibido una resolución de dicho indulto y cuyo expediente se le está ocultando ilegalmente. Ella no es ninguna delincuente, porque querer a una hija y anteponerla a todo no es ningún delito. Por eso pido más que nunca el indulto inmediato de mi madre, María Salmerón, condenada injustamente por protegerme de un maltratador", insiste la joven en un desgarrador relato, que concluye con una súplica a los poderes judiciales: "No hay forma de reparar esta injusticia, nadie puede borrar todo lo que hemos sufrido ambas, pero sí pueden dejar libre a mi madre y devolverla a mi lado".

No es la primera vez que el caso de María Salmerón pide apoyo a la ciudadanía. De hecho, tras el anuncio de su inminente ingreso en prisión, la Plataforma en Apoyo a María Salmerón comenzó una campaña también en la plataforma Change.org, dirigida al Ministerio de Justicia, para solicitar su indulto al Gobierno en la que consiguió más de 102.000 firmas que se entregaron en la Delegación del Gobierno en Andalucía el pasado día 1 de junio, días antes de su entrada en prisión. "La justicia patriarcal tiene que parar y el Gobierno debe poner todos los medios posibles para prevenir y reparar a mujeres que como yo, estamos a un paso de la cárcel por culpa de una justicia machista", dijo entonces la afectada.

La campaña emprendida ahora por su hija es un nuevo impulso a esa primera emprendida por la plataforma de apoyo a María Salmerón, que sigue sumando adeptos, y supera ya las 112.000 firmas.