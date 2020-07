La Audiencia de Sevilla decretó este viernes la libertad de los dos secuestradores que intervinieron en el triple crimen de Dos Hermanas y de la mujer que actuó como intermediaria en su contratación, lo que unido a la libertad decretada ayer jueves para la madre del principal acusado, el Pollino deja libres a cuatro de los siete acusados.

La decisión se produjo tras el veredicto dictado el jueves por el jurado popular que enjuició el triple crimen del turco Gilmaz Giraz, su esposa Sandra Capitán y la hija de ésta última, una niña de seis años.

El jurado declaró culpables de tres asesinatos cada uno a Ricardo G.H., alias Pollino, a su padre Ricardo G.G. y a su esposa Elisa F.H., pero en el caso de José Antonio M.B., alias Quino, y David Ramón H.P., alias Tapita, solo les declaró culpables de uno de los tres secuestros, el del ciudadano turco, y les absolvió de los tres asesinatos.

El magistrado presidente del jurado ha tenido en cuenta que la intermediaria Manuela M.O. se encuentra privada de libertad desde septiembre de 2019 y la máxima pena que la acusación particular pide para ella es de tres años y medio. Solo se le impone la obligación de presentarse todos los lunes ante el tribunal y la prohibición de abandonar el territorio nacional hasta que recaiga sentencia firme, con la advertencia de que el incumplimiento de cualquiera de esas condiciones dará lugar a que de nuevo se acuerde su prisión incondicional.José Antonio M.B., alias Quino, se encuentra en prisión desde enero de 2018 y "dado que las partes solicitaron que se le impusiera una pena no superior a seis años", también se acuerda su libertad provisional con las mismas obligaciones de personarse ante el tribunal los lunes y no salir de España hasta que recaiga sentencia firme.En el caso de David Ramón H. P., alias Tapita, se encuentra en prisión desde octubre de 2017, una medida que estaba prorrogada hasta el 15 de enero de 2021, según el auto facilitado por el Gabinete de Prensa del TSJA.

El jurado dio por buena la versión de estos dos últimos acusados de que abandonaron la vivienda de la barriada de Cerro Blanco de Dos Hermanas antes de los asesinatos. Lo hicieron “sin ser conscientes de que las víctimas pudieran ser asesinadas”, según el veredicto.

La libertad de estos tres acusados se produce a petición de las defensas, ya que tras el veredicto del jurado serán condenados a penas menores frente a las condenas de hasta tres prisiones permanentes revisables a cada uno por los tres asesinatos a que se enfrentaban antes de la vista, junto a diferentes años de cárcel por secuestro y tenencia ilícita de armas.

Tras el veredicto, la Fiscalía pidió para los secuestradores tres años y medio de prisión y para Manuela tres años, mientras que las acusaciones particulares solicitaron entre tres años y medio para Manuela y seis años para Tapita y Quino.

El jurado retiró todas las acusaciones contra Joaquina H. J., madre del Pollino, por lo que el magistrado presidente le autorizó a salir de la sala de vistas. Esta mujer, sin embargo, seguirá en prisión al estar cumpliendo otra condena por tráfico de drogas.

El jurado dejó también reducida al mínimo la posible condena a Manuela M. O., que medió en la contratación de Quino y Tapita. Según el veredicto, Manuela solo fue cómplice en la detención ilegal del ciudadano turco.