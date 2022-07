Un manifiesto para concienciar sobre los delitos de trata de personas

El próximo sábado 30 de julio es el Día Mundial Contra la Trata de Personas. Una situación en la que lhombres y mujeres se convierten en mercancía con la que ganar dinero y que está más cerca de lo que parece porque este tipo de asuntos también llegan a los juzgados de Sevilla. Por eso, la fiscal delegada de Extranjería y Trata de Seres Humanos, Natividad Plasencia ha promovido un manifiesto para crear conciencia sobre este delito. De hecho, aunque la mayoría de los casos siguen siendo con fines de explotación sexual, engañando a mujeres con falsas promesas de trabajo en España para terminar ejerciendo la prostitución, la fiscal señala que están aumentando los delitos de trata relacionados con explotación laboral tanto en el campo como para el servicio doméstico.

"El manifesto es una llamada de atención para que todos tomen conciencia del problema de la trata y de la gravedad del delito", explica Natividad Plasencia. Hasta ahora el manifiesto cuenta con más de 80 firmas. A los fiscales de Sevilla y Dos Hermanas se han sumado policías, diferentes administraciones y Ongs.

Según señala el propio manifiesto, la pandemia ha incrementado "exponencialmente" la situación de invisibilidad y vulnerabilidad de las víctimas de la trata. Recuerda, además, la necesidad de reformas legales y recursos económicos. En este punto, la fiscal explica que aún no hay una ley integral contra la trata de seres humanos, "hay diferentes mecanimsos pero no existe nada que los recoja todos. A esto se suma que no existe una postura definida sobre la prostitución y los delitos de trabajos forzados o esclavitud no están tipificados".

Uno de los puntos que señala el manifiesto es la necesidad de recursos económicos "y una buena prevención de este tipo de delitos además de una coordinación de todos los operadores implicados en este tema", afirma Natividad Plasencia. "Una sociedad democrática como la nuestra, no puede permanecer ciega y sorda ante esta realidad, es preciso crear conciencia y seguir sumando voluntades, esfuerzo y trabajo para acabar con ella", concluye la fiscal delegada de Extranjería y Trata de Seres Humanos en el manifiesto..