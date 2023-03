La orden de capturar al antiguo director de Minas de Riotinto para que entre en la cárcel ya es firme

La Audiencia de Sevilla ya ha notificado a Carlos Estévez, en su día máximo responsable de las Minas de Riotinto, que oficialmente está en busca y captura como paso previo a su entrada en la cárcel para cumplir la condena de quince meses que la Sección Primera le impuso en 2018 por su gestión en la explotación onubense. El mandato a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se dictó el pasado 2 de febrero, después de que Estévez desobedeciera los múltiples requerimientos judiciales para ingresar en prisión, pero su abogado presentó un recurso de súplica contra ese auto. Ese recurso fue desestimado en otro auto firmado por los jueces el 1 de marzo. Por los jueces pero no por la letrada judicial de la Sección, que está en huelga. Como la resolución no era firme debido a esa formalidad obligatoria y el condenado no podía ser detenido, Estévez incluso se personó el pasado lunes en el Palacio de Justicia para ser juzgado por otra Sección, la Tercera, por una supuesta estafa vinculada a la mina. La noticia es que dos días después, el miércoles 8, con la huelga de los antiguos secretarios judiciales aún en marcha, la letrada de la Sección Primera al fin firmó el auto y el mandato se podrá ejecutar.

A la salida del Palacio de Justicia después de que el juicio del lunes se suspendiese precisamente por ese paro, el abogado de Estévez aseguraba que su cliente no estaba en busca y captura porque había abonado los 320.127,56 euros con que debía indemnizar a la empresa suiza Shorthorn Limited. Eso era una verdad a medias: pagó la indemnización, pero no los intereses. La Sección Primera, en ese auto del 1 de marzo que no admite “recurso alguno”, así lo confirma después de calificar las alegaciones de Estévez como “irrelevantes”.

En la resolución, los tres jueces de la Sección Primera acuerdan "desestimar el recurso de suplica interpuesto por la representación de Carlos Estévez Ruiz de Castañeda" contra el auto del 2 de febrero "y, en consecuencia, confirmar la resolución recurrida". Así acaba un documento que empieza recordando la sentencia inicial, del 7 de febrero de 2018, que condenó a Estevez y su socio Luis A.F. a quince meses de cárcel por apropiación indebida y falsedad en documento mercantil y a indemnizar a la empresa Shorthorn Limited con 320.127,56 euros más los intereses legales. Ese fue el trozo de los 8,5 millones de inversión de la compañía con sede en Zurich (Suiza) que los acusados desviaron a diferentes sociedades.

La sentencia de la Sección Primera fue hecha firme por el Tribunal Supremo el 6 de noviembre de 2019. Desde entonces, "el penado ha sido requerido en varias ocasiones para el abono de la indemnización a que fue condenado", explica ahora la Sala en su último auto. "Ha abonado el principal y queda pendiente de abono de los intereses legales", confirma la Sección Primera.

En vista del "impago de la totalidad de la responsabilidad civil a que fue condenado", la Audiencia "denegó la suspensión de la ejecución de la pena", en su día solicitada por el penado para así no terminar en la cárcel, y lo requirió para que entrara de modo "voluntario" en un centro penitenciario. Como tampoco lo hizo, el 2 de febrero "se acordó la busca y captura e ingreso en prisión", remata el tribunal, que ahora confirma esa resolución al desestimar el recurso de súplica del investigado. "Debe procederse al cumplimiento efectivo de la pena impuesta en sentencia firme", ordenan los magistrados, que incluso tildan las alegaciones del abogado de Estévez de "irrelevantes".