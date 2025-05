Los padres de Marta piden una investigación por los supuestos privilegios de Miguel Carcaño en prisión

Los padres de Marta del Castillo, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, han pedido este martes a Instituciones Penitenciarias que abra una investigación para tratar de esclarecer los supuestos privilegios que Miguel Carcaño, que cumple condena por el asesinato de su hija, estaría teniendo en la cárcel de Herrera de la Mancha (Ciudad Real), donde le habrían sido intervenidos un ordenador "artesanal", un pincho Wifi y un teléfono móvil entre otros efectos que le habría sido facilitado presuntamente por una funcionaria con la que el asesino mantendría relaciones. Así lo han solicitado los padres de Marta durante su intervención en el programa Código 10 de Cuatro, presentado por los periodistas Nacho Abad y David Alemán, que ha desvelado en exclusiva los supuestos privilegios que estaría recibiendo Miguel Carcaño.

El padre de Marta, Antonio del Castillo, ha pedido una investigación sobre estos supuestos privilegios. "Ahí hace falta una investigación en serio, como se está haciendo con Ana Julia Quezada", ha afirmado el padre, que ha considerado que se trata de una "dejación de funciones de libro, es corrupción, creo que hay un delito de cohecho".

"No me creo que haya montado un ordenador a piezas, es absurdo, Miguel que no acabó la EGB", ha añadido el padre. "Está muy a gusto donde está ahora mismo, ojalá le privaran de libertad hasta que se muriera, pero pienso que se encuentra bastante bien", ha opinado Eva Casanueva. Los padres de Marta han pedido a Instituciones Penitenciarias que cambie de prisión a Carcaño y lo envíe a una del Puerto de Santa María (Cádiz), "y a la funcionaria a Galicia", ha insistido Antonio del Castillo, mientras que la madre ha considerado que deberían expedientar a la trabajadora.

El programa ha recopilado el testimonio de un recluso, compañero de Carcaño en la cárcel de Herrera de la Mancha, que confirmaría esos supuestos privilegios. Otros reclusos, según el programa, habrían confirmado esos favores al asesino de Marta del Castillo. Este interno ha dicho que Miguel Carcaño "juega mucho al póker, trapicheaba con tabaco y con Viagra", y en la panadería le intervinieron un teléfono móvil, ha agregado este interno, que ha asegurado que esto lo sabe "todo el mundo" en la cárcel. Según el interno, una funcionaria le habría pasado esos efectos.