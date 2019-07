Un ponente del curso confirma el veto de la UCA al abogado de la Manada

El abogado José Manuel Jareño, uno de los ponentes que participan mañana en un curso sobre el sexo y la sexualidad en la Universidad de Cádiz (UCA), ha confirmado el veto de la institución académica al letrado Agustín Martínez, que ha defendido a los cinco jóvenes sevillanos que integran la Manada, condenados recientemente por el Tribunal Supremo a 15 años de cárcel por la agresión sexual a una joven en los Sanfermines de 2016.

José Manuel Jareño ha reconocido a este periódico que él mismo ofreció a los organizadores del curso de la UCA la presencia de Agustín Martínez en el curso de verano para que comentara la sentencia del Tribunal Supremo y la defensa que ha representado, una oferta que fue aceptada por la Universidad de Cádiz, cuyos organizadores del curso dieron su aprobación y lo aceptaron "encantados", dada la actualidad del caso con la reciente sentencia del Alto Tribunal.

El abogado ha indicado que con la intervención de Agustín Martínez en este curso "no se trataba de hacer apología de nada" y también ha confirmado que incluso se le reservó una habitación en el hotel Playa Victoria de Cádiz, como ha publicado este periódico. La explicación que da la UCA respecto a que no se ha vetado al abogado de La Manada porque no está incluido en el programa del curso no es más que "un pretexto formal porque el programa del curso estaba cerrado de antemano" y el ofrecimiento se hizo con posterioridad.

José Manuel Jareño ha lamentado el veto a su compañero. "Otegui puede hablar en la televisión pública y dos abogados modestos de provincia no pueden analizar técnicamente la sentencia de La Manada ante los universitarios", ha ironizado el abogado, que ha insistido en que con esta intervención "no iban a provocar a nadie ni a hacer ningún apostolado sobre la Manada".