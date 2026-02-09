El PSOE pide la dimisión de la edil de San Juan que acusó de racismo a otro concejal y perdió el juicio

La secretaria general del PSOE de San Juan de Aznalfarache, Inma Muñoz, ha exigido a la alcaldesa, María Luisa Moya, la dimisión inmediata de la delegada de Asuntos Sociales, Dolores Amaya (PP), así como explicaciones públicas por los hechos derivados del procedimiento judicial iniciado por la propia Amaya contra el también concejal Carlos Navarrete, de la formación local Cambia San Juan, al que acusó de amenazarla y llamarla “gitana de mierda”. El edil fue absuelto tras el juicio celebrado en el antiguo Juzgado de Instruccíón número 13.

“No puede afirmarse que haya quedado desvirtuada la presunción de inocencia del denunciado”, estableció la sentencia tras valorar el material probatorio aportado en el procedimiento, incluida la grabación de una cámara instalada en la nave donde se produjo la discusión entre los dos concejales. Amaya dirige el departamento de Asuntos Sociales, mientras que Navarrete es delegado de Infraestructuras.

La cabeza visible de la oposición en el Consistorio sanjuanero considera que “una concejala que ha llevado a un compañero de gobierno a los tribunales y ha visto desmentida su denuncia por una sentencia absolutoria no puede seguir representando al Ayuntamiento de San Juan”.

La dirigente socialista también ha reclamado explicaciones a la alcaldesa por un episodio que, a su juicio, “evidencia una grave falta de control político y de liderazgo”. “Moya tiene la obligación de explicar a la ciudadanía cómo se ha gestionado este conflicto dentro de su gobierno y por qué ha permitido que se judicialicen enfrentamientos internos con el daño institucional que ello supone”, ha señalado.

Según Muñoz, este caso “vuelve a poner de manifiesto la debilidad del actual gobierno municipal”, que en su opinión “está deteriorando la imagen del Ayuntamiento y afectando al funcionamiento normal de la institución”. “La absolución del concejal obliga a la alcaldesa a asumir responsabilidades políticas, exigir la dimisión de la delegada implicada y dar explicaciones sobre lo que ocurre en un gobierno dividido y sin rumbo que proyecta una imagen muy negativa de San Juan”, ha concluido.