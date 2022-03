El juez rechaza por segunda vez expulsar a las acusaciones populares de la causa contra Serrano

"Otra cosa distinta es el que en el curso de la instrucción si una parte entiende que ha existido por la contraria una vulneración del derecho al honor pueda ejercitar en vía civil las acciones que estime pertinentes al margen del contenido de fondo de la investigación de estos hechos relacionados con un posible delito de malversación, falsedad y fraude de subvenciones", ha precisado el juez en el auto.

El magistrado ha insistido en que "lo mismo cabe predicar por el posible daño moral que pudiera entenderse menoscabado por la parte contraria en la causa. Todo lo anterior sin que quepa admitir la exclusión de partes ya en la causa en base a una resolución de un Tribunal Superior que ya es firme".

Ahora será la Audiencia de Sevilla la que deba pronunciarse sobre la petición de la defensa de Francisco Serrano, dado que el recurso se planteó subsidiariamente en apelación ante la Audiencia

La defensa de Francisco Serrano había solicitado al juez que para "evitar posibles vicios de nulidad y preservar la objetividad de la instrucción, sin sesgos políticos", acordase la exclusión de la causa de Rubén Sánchez y también de la acusación popular que ejerce Podemos, a los que atribuía una "conducta procesal maliciosa" para intentar "deteriorar y dañar la imagen de quien consideran un enemigo político, al que no perdona ni el propio presidente del gobierno, como quedó en evidencia al hacer mención al señor Serrano en la última moción de censura en el Congreso de los Diputados".

La defensa llegó incluso a decir que existe una "planificada campaña de represalia y ensañamiento político por la figura que ha representado el señor Serrano" y añadió que esa "campaña de acoso resulta más injustificable si cabe cuando es de sobra conocido" que abandonó la política, renunció a su escaño y se dio de baja en el partido "hace ya más de un año, siendo desde entonces un ciudadano más y sin ninguna relevancia pública". "Pese a ello, sin ningún pudor en toda la información que se divulga, desvela y revela del procedimiento, el Sr. Sánchez reiteradamente en su perfil de twitter se refiere a mi mandante no por su nombre sino como el candidato de Vox a la Junta de Andalucía, ex juez de Vox o ex líder de Vox, quedando en evidencia el sesgo político de su actuación", decía el abogado.