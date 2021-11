Serrano pide al juez que expulse a la acusación porque la ejerce un "periodista"

El ex líder de Vox Francisco Serrano, que está siendo investigado por un presunto fraude de 2,5 millones de euros en la ayuda que recibió la empresa Biowood Niebla, ha pedido al juez que expulse a la acusación popular que ejerce el secretario general de Facua Rubén Sánchez porque considera "contrario a las más elementales reglas procesales que pueda personarse en una causa penal, sin más y sin cumplir ningún requisito, alguien que es periodista y cuyo fin en el proceso es difundir públicamente las circunstancias de la investigación con manifiesta vulneración del secreto sumarial".

Esta petición de expulsar a Rubén Sánchez de la acusación popular se ha conocido después de que otro juez haya rechazado la rectificación que el ex líder de Vox Francisco Serrano había solicitado al secretario de Facua por la publicación de un tuit.

En un escrito dirigido al juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, al que ha tenido acceso este periódico, la defensa de Francisco Serrano solicita al juez que para "evitar posibles vicios de nulidad y preservar la objetividad de la instrucción, sin sesgos políticos", acuerde la exclusión de la causa de Rubén Sánchez y también de la acusación popular que ejerce Podemos, a los que atribuye una "conducta procesal maliciosa" para intentar "deteriorar y dañar la imagen de quien consideran un enemigo político, al que no perdona ni el propio presidente del gobierno, como quedó en evidencia al hacer mención al señor Serrano en la última moción de censura en el Congreso de los Diputados".

La defensa llega incluso a decir que existe una "planificada campaña de represalia y ensañamiento político por la figura que ha representado el señor Serrano" y añade que esa "campaña de acoso resulta más injustificable si cabe cuando es de sobra conocido" que abandonó la política, renunció a su escaño y se dio de baja en el partido "hace ya más de un año, siendo desde entonces un ciudadano más y sin ninguna relevancia pública". "Pese a ello, sin ningún pudor en toda la información que se divulga, desvela y revela del procedimiento, el Sr. Sánchez reiteradamente en su perfil de twitter se refiere a mi mandante no por su nombre sino como el candidato de Vox a la Junta de Andalucía, ex juez de Vox o ex líder de Vox, quedando en evidencia el sesgo político de su actuación", dice el abogado.

Serrano achaca a Rubén Sánchez -la investigación se abrió a petición de la Fiscalía tras la denuncia que el secretario general de Facua interpuso en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía- que "lo único que está introduciendo es confusión, convirtiéndose en protagonista principal de una acusación que ya ejercen con profesionalidad la Abogacía del Estado y la Fiscalía, actuando como una acusación particular, reiterando la aportación de documentos que ya rezan en las actuaciones y que incluso esta parte ya ha aportado, solicitando nuevas imputaciones, sin, por supuesto, interposición de querella, carentes del más mínimo fundamento, interponiendo recursos contra las diligencias probatorias que ha acordado Su Señoría y, en definitiva, multiplicando de forma innecesaria la carga de trabajo de ese Juzgado".

Todo ello, prosigue, le está generando un "juicio paralelo" que le está ocasionado un "añadido y grave perjuicio personal, profesional y familiar que, desde luego, no sufriría si el contenido de las actuaciones no se divulgara con la torticera y exclusiva intención de desprestigiar su imagen, mientras que las de los otros principales investigados, se mantiene incólume, como debe ser".

Carga contra sus ex socios

Serrano insiste en que en esta investigación fue objeto de "engaño" y no tuvo "ninguna capacidad de disposición, administración o gestión en los fondos Reindus que fueron transferidos a una sociedad de la que se desvinculó definitivamente el 4 octubre de 2017, tal y como se reconoce en escritura notarial por el socio que se quedó como único socio y administrador, y cuando la mayor parte del dinero del crédito aún se hallaba en cuentas bancarias, que están perfectamente identificadas.

En este sentido, sostiene que "no hizo ninguna transferencia, reintegro o acto de disposición de los fondos y que no obtuvo ningún lucro (ni del ni su única sociedad profesional en la que es socio mayoritario), sino todo lo contrario, pérdidas económicas, durante el tiempo que fue administrador solidario de esa sociedad".