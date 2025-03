Sentencia histórica en Sevilla: el Gobierno deberá indemnizar a la familia de un preso que fue asesinado por otro en la cárcel

La Audiencia de Sevilla ha impuesto diecisiete años de cárcel a un preso de la cárcel Sevilla-II, ubicada en el término municipal de Morón de la Frontera, por asesinar en febrero de 2023 a su compañero de celda tras asfixiarlo con un cordón, una muerte que el propio acusado reconoció durante la celebración de la vista oral. La sentencia condena al acusado por un delito de asesinato con la atenuante de confesión. Sin embargo, la pena no es lo único relevante. La magistrada-presidenta del Tribunal del Jurado también establece una indemnización total de 257.809,47 euros para los familiares de la víctima, por el daño moral producido, y declara que Instituciones Penitenciarias es responsable civil subsidiario de esa cantidad. Es decir, que el Gobierno deberá resarcir a la familia porque no hizo todo lo posible para evitar que se produjese este crimen. En el juicio, el abogado del Estado consideró que los familiares no tenían derecho a ser indemnizados porque no se había demostrado que los padres, la novia y el hermano del fallecido hubiesen sufrido daño moral alguno por la muerte violenta del reo.

En su veredicto, emitido hace ya un mes y medio, el jurado popular declaró culpable de asesinato a Otman E.K., un ciudadano marroquí que el 28 de febrero de 2023 mató a uno español en la celda que ambos compartían desde apenas unas horas antes en el centro penitenciario Sevilla-II. Por una mayoría de siete votos, los jurados consideraron probado que el acusado acabó con la vida de Rafael Enrique al estrangularlo primero con las manos y el brazo, en la técnica conocida como mataleón, y ahorcarlo después de la litera. La víctima, además, "no tuvo ninguna posibilidad de defenderse ni de huir", ya que el ataque fue sorpresivo, se produjo "por la espalda" y coincidió con una hora en la que las celdas estaban cerradas automáticamente.

El suceso ocurrió después del almuerzo, una vez que el encausado subió a la celda 18 del módulo 5 de la prisión. Casi fue el único hecho aprobado por unanimidad por los jurados. A partir de ahí, por una mayoría de siete votos, el veredicto estableció que Otman E.K. "se aproximó por la espalda" a la víctima y "le apretó el cuello con las manos y el brazo" primero y con un cordón más tarde. Tras dejarlo inconsciente en el suelo, y siempre con la intención de matarlo, "le anudó el cordón al cuello" por un extremo y a la litera por el otro. Como consecuencia de esa agresión, Rafael Enrique falleció en el acto por "asfixia mecánica" tras sufrir una estrangulación "a mano y a lazo".

El jurado, por la misma mayoría de siete votos sobre un total de nueve, añadió que la víctima "no tuvo posibilidad real de defenderse". Esta circunstancia constituye la alevosía que conduce a que el delito sea calificado como asesinato y no como homicidio. "El ataque fue sorpresivo y repentino", indicó la portavoz del jurado. De hecho, se produjo mientras Rafael escribía una carta a sus familiares. Que no tuvo ninguna opción de sobrevivir también quedó corroborado por el hecho de que la celda "no estaba desordenada", como revelaron los funcionarios que acudieron al lugar tras ser avisados por el propio asesino. "No existió lucha", confirmó el veredicto, al contrario de lo que señaló Otman E.K.

La víctima “no tuvo posibilidad de defenderse ni de huir" porque "en esos momentos el cierre automático de las puertas de las celdas estaba activado”, según ratifica ahora la sentencia. “El ataque letal se produjo de forma sorpresiva y repentina y tuvo lugar ante la tranquilidad de la víctima de encontrarse en el lugar donde desarrollaba su vida íntima con una persona con la que compartía su espacio vital”, añade.

Atenuante de confesión

La condena para el asesino, en cualquier caso, se ve suavizada gracias a que antes del inicio del procedimiento “reconoció los hechos, tanto en el momento inmediato de la comisión como en su declaración en sede de instrucción y el acto del juicio oral", lo que "facilitó la investigación”. Es por eso que se le aplica la atenuante de confesión.

La defensa solicitó la apreciación de esta circunstancia como muy cualificada, pero la Audiencia concluye que no puede ser así porque “no resulta acreditado que la confesión haya facilitado de forma muy relevante y extraordinaria la investigación”. “Para apreciar la atenuante de confesión como muy cualificada es necesario un plus de relevancia en la eficacia que la confesión haya tenido para la investigación de los hechos y en este caso, teniendo en cuenta las circunstancias en que la confesión se produce, no se atisba siquiera mínimamente ese plus de relevancia”, argumenta la Audiencia.

La responsabilidad de Instituciones Penitenciarias

En cuanto a la responsabilidad civil, la Audiencia considera “proporcional” y “adecuadas” las cantidades solicitadas por la Fiscalía para los familiares del finado, ya que “se ajustan al daño moral causado a cada uno de los familiares y la filiación de estos por el fallecimiento de la víctima, máxime teniendo en cuenta las circunstancias en que se produce, cuando se encontraba en prisión cumpliendo condena y es atacado por su compañero de celda”.

La clave de este capítulo era la responsabilidad civil subsidiaria del Estado. La Audiencia se alinea con las acusaciones particulares ejercidas por los familiares de Rafael Enrique y resalta que el centro penitenciario “tiene el deber de salvaguardar la vida e integridad física de los internos”, cosa que no ocurrió con la víctima. “No entramos a valorar si existió o no infracción de reglamento en materia de seguridad de los internos, pero debería matizarse, porque si bien no existían incidencias entre ellos y existía un ambiente de tranquilidad previa a los hechos, como se recoge en los hechos probados, no es menos cierto que llevaban poco tiempo conviviendo en la misma celda y que el acusado tenía múltiples incidencias en el centro”, explica la sentencia. De hecho, constaba un informe de la trayectoria de Otman E.K. en distintas prisiones “que podían augurar una cierta peligrosidad, como efectivamente se demostró por las circunstancias en que ocurrieron los hechos”.

“El centro tiene la inexcusable función de garantizar la custodia del interno y la indemnidad del mismo mientras permanece en prisión”, subraya también la magistrada, que incide en que no advierte ninguna "infracción de reglamento del ámbito penitenciario" pero sí incide en que "por parte de la Administración penitenciaria no se realiza el especial esfuerzo o justificación y prueba de su proceder que despeje toda sospecha de negligencia o dejación de función”,. Y eso, basándose en la jurisprudencia, “ha de interpretarse a favor de los perjudicados”.

“Los hechos se produjeron en la celda en que acusado y víctima convivían, sin que hubiera incidentes entre ellos y, como decíamos, por las circunstancias en que se produjo el hecho, la víctima gozaba de una aparente tranquilidad en la celda”, pero “no podemos olvidar que llevaban pocos días en la misma celda, que la víctima estaba cumpliendo una pena corta por un delito de daños y que el acusado tenía múltiples incidencias en el centro penitenciario y una dilatada trayectoria de traslado de centros penitenciarios”, circunstancias que “podrían hacer pensar algún atisbo de agresividad”, por lo que la Audiencia condena a Instituciones Penitenciarias como responsable civil subsidiaria respecto de las indemnizaciones fijadas a favor de los familiares del fallecido.