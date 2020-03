Coronavirus en Sevilla: Los sindicatos denuncian "amenazas y coacciones veladas" a funcionarios para acudir a los juzgados

La Junta de Personal de la Administración de Justicia en Sevilla ha denunciado que se han producido en algunos partidos judiciales "amenazas y coacciones veladas" a los funcionarios de Justicia para obligarles a permanecer físicamente en las sedes judiciales.

En un comunicado, la junta de Personal, que agrupa a las organizaciones sindicales con representación en la Justicia, se pronuncia sobre la petición de algunos Jueces Decanos de la Provincia de solicitar el aumento de las dotaciones de personal sin que los sindicatos hayan tenido "conocimiento de las incidencias o falta de atención en los servicios esenciales en las que se basan para solicitar ese aumento".

Así, señala que en otros casos, algunos jueces decanos han dictado instrucciones internas en las que aumentan las dotaciones de personal sin justificaciones concretas que lo sustenten, obligando a los funcionarios a permanecer físicamente en las sedes judiciales "por si surge algo urgente" y en algunos casos "bajo amenazas y coacciones veladas".

La junta de personal ha realizado un manifiesto en el que explica que desde que se decretó en España el Estado de Alarma por el Gobierno de la Nación y el establecimiento de los servicios esenciales por el CGPJ, los funcionarios al Servicio de la Administración de Justicia han estado cubriendo tales servicios conforme a la Resolución que acordaba la dotación prevista por la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal que tiene la competencia en materia de personal en Andalucía.

La Resolución respondía a la premisa más esencial de las Autoridades sanitarias, en relación con el mantenimiento de los españoles en casa y la promoción del teletrabajo para evitar la propagación del Covid-19. Consecuentemente, la dirección general estableció una dotación mínima que permitiera atender los servicios especiales de forma presencial y la modalidad de la disponibilidad en la que deberían permanecer los funcionarios para prestar el servicio en los supuestos en los que surgieran diligencias urgentes e inaplazables.

Los funcionarios de Justicia que tuvieron que prestar los servicios esenciales, desde el inicio del Estado de Alarma, "lo realizaron sin los materiales de protección que indicaban las autoridades sanitarias, y a día de hoy, algunos órganos judiciales siguen aún sin estos medios de protección, ni guantes, ni mascarillas, ni geles hidroalcohólicos, exponiéndose cada día al virus. Esta situación es inaceptable. Desde la Junta de Personal denunciamos el retraso en la llegada del material preventivo, que se estásuministrando con cuentagotas".

Esta Junta de Personal, continúa, pese a estar en continua comunicación con los compañeros de todos los órganos judiciales de la Provincia, "no ha tenido conocimiento de que los servicios esenciales hayan sido desatendidos o no cubiertos debidamente por falta de personal". Más al contrario, es habitual que los funcionarios nos comuniquen que están de forma presencial en la sede judicial a la espera de que entre alguna diligencia que atender, y muchos días esto no se ha dado.

"En lugar de establecer mecanismos de coordinación o comunicación entre los distintos órganos judiciales para favorecer la disponibilidad de los funcionarios, algunos Jueces, Fiscales, y Secretarios Judiciales se han limitado, en muchos casos, a exigir mayor presencia de funcionarios, sin detenerse a habilitar sistemas que permitan justamente lo contrario, que es lo que nos piden las Autoridades sanitarias al conjunto de los ciudadanos, desoyendo además las indicaciones en cuanto al establecimiento de turnos de presencia, de modo que han sido los propios funcionarios, que con buena voluntad, se han ido gestionando en los turnos y en la organización de las comunicaciones y apoyos de unos y otros", añade.

Llamamiento a los jueces decanos y secretarios coordinadores

En un escenario, en el que la Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional, la mayorpreocupación que debemos tener presentes todos como ciudadanos es preservar la salud colectiva y evitar la propagación del virus. "Es algo que nos compete a todas las personas, sin distinción de profesiones, edades, o categorías profesionales o sociales. Desde la Junta de Personal, queremos hacer un llamamiento a los Jueces Decanos, Secretarios Coordinadores y Fiscales para la unidad, solidaridad y responsabilidad que todos los colectivos de la Administración de Justicia tenemos con la defensa de los derechos de los ciudadanos ante la Justicia, pero también con el compromiso como ciudadanos con la insólita y delicada situación que estamos viviendo. Por ello, llamamos a la concienciación de todos sobre la necesidad de mantener en las sedes judiciales el mínimo número de personas necesarias para cubrir las diligencias urgentes e inaplazables que lo sean realmente".

Por último, ha mostrado el "rotundo convencimiento de que el virus y su propagación se frena con las indicaciones del Ministerio de Sanidad y otros, de quedarnos en casa, y estar disponibles para todo lo urgente y necesario que tenga lugar en el día a día", concluye.