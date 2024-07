Triana es más que un grupo

Triana es toda una leyenda del rock en España y, según una sentencia de la Sección Quinta de la Audiencia de Sevilla que ha ratificado una resolución anterior del Juzgado de lo Mercantil número 1, su legado musical no es propiedad del único miembro vivo de los fundadores del grupo, Eduardo Rodríguez Rodway, quien además no tiene los derechos sobre el nombre.

La Audiencia entiende que Rodway no ha aportado pruebas de lo que reclama, y que "no ostenta derecho sobre la marca, ni sobre las canciones, en su conjunto, sino que serán titulares aquellos que las tienen registradas". En el recurso que ahora se ha rechazado, el exguitarrista de Triana sostenía que el grupo era "una creación intelectual con personalidad del autor, y con un objeto identificable con suficiente precisión y objetividad", además de negar la representatividad que, sobre el rock andaluz, ostentaría la banda, porque los magistrados recuerdan que hubo grupos paralelos como Medina Azahara o Alameda que también representaban este estilo musical.

Para la sentencia, sobre la marca 'Triana' en sí misma se demuestra "que la registró uno de los integrantes del grupo", el batería, Juan José 'Tele' Palacios, fallecido en 2002, "sin que hasta la fecha dicha atribución haya sido objeto de impugnación, de modo que goza de esa protección", y recuerda que el actual cantante del grupo, Juan Reina, "fue autorizado para utilizar dicha marca" por los herederos del batería, "singularmente por su viuda".

Por ello, entiende que su comportamiento no solo es legítimo, sino que "lo será mientras se mantenga dicha autorización y no se modifique la inscripción registral", y se refiere también a las canciones, señalando que Rodway "no ha realizado el menor esfuerzo en orden a demostrar que es autor de las mismas, singularmente de las que utilizó el demandado durante los conciertos que realizó".

El juez de lo Mercantil siguió entonces la argumentación de Juan Reina -que estuvo defendido por el abogado Juan José Peña- cuando declaró en el juicio que "nunca hemos tocado temas de Rodríguez Rodway" y aclaró que "no es por inquina, sino que los temas más emblemáticos eran de Jesús de la Rosa" (fallecido en 1983).

Rechazó también la alegación del guitarrista de que Triana era “un genero musical, una forma de pensar o un legado cultural”. Rodríguez Rodway presentó demanda por infracción de los derechos de autor, exigiendo ser reconocido su derecho moral como “titular y legítimo propietario de la obra original del grupo Triana” y que se condenase al actual vocalista y líder de la banda, Juan Reina, y a su empresa a “cesar inmediatamente” en la utilización del nombre, la difusión de sus obras y a indemnizarle con el 30% de sus ingresos económicos entre 2007 y 2017 más otro 30% por daño moral. En total, unos 180.000 euros.

Eduardo Rodríguez Rodway lleva varios años intentando que no se use la marca Triana, con acciones ya sea en redes sociales o en juzgados, como con la carta que en 2019 dirigió al entonces alcalde de Sevilla, Juan Espadas, tras conocer que el grupo había sido contratado para las actividades de la Velá de Triana, señalando que estaba "totalmente indignado por la contratación por parte de su equipo de unos falsos Triana para actuar en El Altozano, distrito Triana. Era ya lo que me faltaba".

"Usted o no se entera o tiene puesta a una persona que no se entera en Cultura. Triana murió en el año 1983 tras la muerte de Jesús de la Rosa, después murió Tele, batería, y yo sigo vivo y retirado hace 25 años", señalaba entonces.

En 2022 el Tribunal Supremo le exoneró de culpa tras publicar en Facebook expresiones contra los actuales miembros de Triana, como "usurpadores", "estafadores", "impostores" y "vampiros", que los jueces entendieron que se realizaron en un contexto que no son infamantes y de libertad de expresión.

El grupo fue fundado en 1974 en Sevilla por Jesús de la Rosa, Eduardo Rodríguez Rodway y Juan José Palacios "Tele", con un estilo musical basado principalmente en el rock progresivo y una alta influencia del flamenco, y rápidamente se erigieron como una de las bandas más importantes e influyentes del rock español.

Su vocalista, Jesús de la Rosa, falleció el 14 de octubre de 1983 en accidente de tráfico, mientras que Juan José Palacios Orihuela, conocido como Tele, fallecía por causas naturales el 9 de julio de 2002.

Eduardo Rodríguez Rodway vive desde hace años en la provincia de Cádiz y está retirado de la música en activo desde hace más de 25 años