Un vecino de Sevilla reclama 90.000 euros a su ex jefe por denunciarlo falsamente por un robo

Un vecino de Carmona (Sevilla) ha presentado una demanda contra su antiguo jefe, al que reclama una indemn¡zación de 90.000 euros por haberlo denunciado falsamente por un robo por el que llegaron incluso a solicitarle una condena de cuatro años y medio de prisión, siendo finalmente absuelto en el juicio en una sentencia en la que el juez puso de manifiesto la "temeridad o mala" por mantener la acusación en un proceso en el que la Fiscalía retiró los cargos.

La historia de este trabajdor comienza cuando se marcha de una empresa de distribución de gas natural en Isla Cristina (Huelva) por supuestas irregularidades que estaba observando por parte del dueño. Al marcharse de la empresa, el propietario de la empresa le advirtió de que "se encargaría personalmente de que no volviera a trabajar en Galp, Repsol, Cepsa y Gas Natural”.

A continuación, según explica la demanda presentada por intromisión al derecho al honor y en la que se reclama una indemnización de 90.000 euros por los daños y perjuicios, su ex jefe presentó una "denuncia falsa" por un robo con fuerza en las cosas cometido en una promoción de viviendas de Cartaya, hechos por los que fue detenido "en presencia de su hija menor de edad que, desolada y angustiada por la situación, tuvo que quedarse a cargo de unos vecinos".

Sin embargo, tras un proceso "largo y angustioso" el juzgado de lo Penal número 1 de Huelva celebró el juicio y dictó una sentnecia absolutoria, en la que recogía que no se había podido acreditar que tuviera participación alguna en los hechos denunciados. "En el caso que nos ocupa, existen méritos suficientes para estimar existente esa temeridad o mala fe que exige el artículo 240 de la ley de Enjuiciamiento Criminal", recogía expresamente la sentencia, que añadía que el comportamiento de la acusación particular "haciendo alusión a un testigo de referencia que no intervino en el acto del juicio oral han puesto en evidencia una utilización indebida y abusiva del mantenimiento de la acusación y del proceso penal para el ejercicio de unas pretensiones punitivas que sólo encuentran explicación en la mala relación existente con el acusado por la controversia laboral entra ambas partes".

Dice la demanda que uno de los "supuestos testigos de referencia" que la acusación particular presentó fue una "señora de avanzada edad, invidente", hecho que "causó el asombro del juez, por no manifestar otra cosa".

El letrado Jose Antonio Sires, que ejerció la defensa en el procedimiento penal y que ahora representa al demandante, asegura que ha sido conocedor directo de cómo "David ha sido protagonista del calvario que ha padecido por la denuncia falsa presentada contra él, acusándolo falsamente en un procedimiento penal y enfrentándose a penas de prisión, provocándole un daño moral y psicológico irreparable, tanto a él como a su hija menor con la que convive". El abogado ha añadido que, tras el procedimiento civil, estudiará presentar una querella contra esta persona, por un posible delito de acusación y denuncia falsas y delito de calumnias.

Tenía que llevar "la sentencia encima"

Con respecto a este calvario, relata la demanda que tuvo que esta persona tuvo que dejar de ir a la localidad onubense de Isla Cristina por las "constantes presiones y las numerosas explicaciones que tenía que dar y la vergüenza que pasaba con ello", dado que los veicnos "no creían en su versión de los hechos" y viéndose obligado a "portar diariamente la sentencia para así demostrar su inocencia ante los habitantes de esta localidad y poder restablecer su dignidad y su buen hacer en sus labores profesionales".

De esta forma, concluye la demanda, la "información falsa distribuida por el demandado tuvo mucha repercusión en la localidad, teniendo que dejar de visitar la zona", lo que le causó unos daños morales y perjuicios por los que reclama esa indemnización.