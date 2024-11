Veredicto sin sorpresas: Abdelaziz A. es culpable de asesinar al novio de su ex en el mercadillo de Su Eminencia

Veredicto sin sorpresas en el caso del crimen que se produjo en el mercadillo de Su Eminencia en noviembre de 2022. El jurado popular ha establecido por unanimidad que Abdelaziz A. es culpable de haber asesinato "intencionada y sorpresivamente" a Mohamed, la pareja de quien era su exnovia y madre de su hijo, al darle una cuchillada después de esperarlo escondido entre dos coches. El jurado también ha corroborado que actuó mermado por su "adicción de larga duración" a las drogas y que ha consignado 50.000 euros para indemnizar a la madre de la víctima, circunstancias ambas que servirán para suavizar la condena del homicida. En concreto será de nueve años de cárcel, como pactaron las partes a lo largo del juicio.

El relato que el jurado ha dado por bueno señala que los hechos ocurrieron a las 8 de la mañana del 27 de noviembre de 2022, aunque hubo un antecedente: tras su ruptura, Abdelaziz A. sentía "animadversión" por la pareja de su ex y ya lo había amenazado un par de veces, una cara a cara y otra por teléfono. "Te estoy buscando, tengo que matarte", le había dicho.

Aquella mañana de mercadillo consumó su amenaza. "Sabedor" de que la víctima iba todos los domingos a la cita de la calle Ingeniero La Cierva, "se dirigió allí con la intención de acabar con su vida y procedió a esconderse entre dos coches". Cuando Mohamed llegó en bicicleta y pasó a su altura, "salió de forma súbita de su escondrijo" y lo atacó por sorpresa, "de forma inesperada y sin riesgo para él mismo, al carecer la víctima de cualquier posibilidad de defensa". En el posterior "forcejeo" le propinó varios golpes y, sobre todo, un par de cuchilladas que causaron "heridas penetrantes" en el otro hombre.

La agresión acabó cuando Abdelaziz "se percató de la presencia de varias personas" que acudían a auxiliar al herido, pero ya era demasiado tarde para él. Mohamed, que tenía 24 años, falleció en la UCI del hospital Virgen del Rocío dos semanas después, el 12 de diciembre como consecuencia de una encefalopatía fruto de una parada cardiorrespiratoria.

El jurado también ha determinado por unanimidad que el procesado es "adicto de larga duración", desde los 14 años según dijo él en el juicio, al hachís, la cocaína y los psicofármacos. Eso afectó "significativamente" a su capacidad de comprensión de lo que hizo aquella fatídica mañana. "Actuó de forma distorsionada", ha recalcado la portavoz del jurado.

El veredicto se corresponde al cien por cien con las conclusiones definitivas acordadas entre las partes al término de la última sesión, así que sus peticiones de condena tras oír el pronunciamiento del jurado no han cambiado nada. La Fiscalía, la acusación particular ejercida por la madre de Mohamed y la defensa han coincidido en pedir que la pena sea de nueve años de cárcel y que además se cumpla íntegramente en España. "La expulsión sería desproporcionada", ha afirmado la abogada del homicida, que ha recordado que tiene dos hijos menores en el país, que "no existe riesgo de que vuelva a cometer unos hechos similares" y que en su país natal, Marruecos, "no tiene nada ni nadie".

El propio Abdelaziz A., consultado directamente por el magistrado-presidente del Tribunal del Jurado, ha estado de acuerdo con ir a una cárcel española y no ser expulsado a Marruecos. "Quiero cumplir la condena en España", ha dicho antes de que el juez declarase que el juicio queda visto para sentencia.