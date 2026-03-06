La familia de Daniel recibe el apoyo de varios alcaldes el día que queda visto para sentencia el juicio por el crimen de Isla Mayor

El Juzgado de Menores número 3 de Sevilla ha dejado este viernes visto para sentencia el juicio contra el menor de 15 años acusado de apuñalar y matar a Daniel Márquez, que tenía 17, durante una pelea en el Poblado de Alfonso XIII, en Isla Mayor. El presunto autor del crimen se enfrenta a una petición de seis años de internamiento en régimen cerrado y tres años de libertad vigilada con asistencia educativa, que es lo máximo que estipula la Ley del Menor, por un delito de asesinato u homicidio más otro de tentativa de robo. Los padres de la víctima, que han vuelto a concentrarse en la puerta de la sede judicial de la Buhaira con el respaldo de varios alcaldes y otra vez de padres de otras víctimas, han reconocido que están pasando días "muy duros".

"Es el último día del juicio y lo único que esperamos es que se haga justicia. Pero cuando sepamos la sentencia va a ser más duro todavía", ha lamentado el padre de la víctima, Francisco José Márquez, en declaraciones a los medios que recoge Europa Press. Se refería así el progenitor de Daniel a que el castigo, en el mejor de los casos, no pasará de esos seis años en un centro de menores porque así lo regula la ley para menores de entre 14 y 15 años. Y al encausado le faltaban 28 días para cumplir 16 años cuando supuestamente apuñaló a Daniel.

"Nosotros seguimos pidiendo lo mismo, no hemos cambiado. Queremos el endurecimiento de la Ley del Menor. La vida de mi niño no vale cinco años. Aunque eso sí, esperamos la pena máxima cuando conozcamos la sentencia", ha apostillado la madre del joven, Manoli Gómez, que no ha estado sola en esta nueva manifestación. Hasta los juzgados se han desplazado los alcaldes de Isla Mayor, Juan Molero; La Puebla del Río, Lola Prósper; y Coria del Río, Modesto González.

En la segunda de esas localidades residía Daniel, de ahí que la alcaldesa destacara la "conmoción" que sufrió la ciudadanía al conocer el suceso. "Evidentemente, no nos olvidamos de nuestro vecino ni de sus padres. Hemos querido acompañarlos en este día tan duro, también en estos meses, que no han sido fáciles", ha añadido.

Manoli y Francisco José, los padres de Daniel, este viernes por la mañana junto a los juzgados de la Buhaira. / José Ángel García

"Son gente conocida en el pueblo, gente querida. Este episodio es algo que despierta la solidaridad en cualquier ser humano. Es algo muy doloroso. Lo mínimo que podemos hacer es venir aquí, habíamos avisado a la familia de que íbamos a coincidir aquí, en el último día del juicio", ha dicho por su parte el alcalde de Isla Mayor.

"Lo que le ha pasado a Daniel no tiene solución. Por eso lo máximo que podemos hacer es dar nuestro apoyo a familia y amigos. Tal vez habría que darle una vuelta a la Ley del Menor, pero es difícil saber dónde están los límites. En cualquier caso, lo importante hoy es mostrar nuestro apoyo", ha indicado el alcalde de Coria, localidad de la que es natural la madre del menor.

Al igual que ya ocurrió durante la primera sesión del juicio, los padres también estuvieron arropados por decenas de familiares y amigos. Y nuevamente asistió el padre de Jesús Rosado, el joven que falleció apuñalado en la noche de Halloween de 2022 en Palomares.