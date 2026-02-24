Los padres de Daniel claman contra la Ley del Menor en el inicio del juicio por el crimen de Isla Mayor: "No va a haber justicia"

El Juzgado de Menores número 3 de Sevilla ha empezado este martes a enjuiciar al adolescente de quince años acusado de matar a otro de diecisiete, Daniel, en la madrugada del 2 de julio de 2025 en el Poblado de Alfonso XIII. En la puerta de la sede judicial, en la avenida de la Buhaira, un centenar de personas han arropado a los padres de la víctima, Manoli y Francisco José. A pesar de lo durísimo del trance, los progenitores de Daniel han tenido la generosidad de atender a la prensa para reclamar que el supuesto homicida cumpla "la pena máxima" que contempla la Ley del Menor, que en este caso asciende a seis años de internamiento por la edad del acusado, y también para lamentar precisamente que la norma sea tan "desproporcionada" por lo bajo para quienes cometen atrocidades así. "No va a haber justicia", ha dicho el padre. "Es de vergüenza", ha añadido la madre.

"Esperamos justicia, no esperamos otra cosa, pero no va a haber porque con la Ley del Menor que tenemos no va a haber justicia. Le caerán cinco o seis años como mucho", ha denunciado Francisco José. "Estamos a base de pastillas para soportar esto. Queremos que se pasen ya los días, que pague por lo que ha hecho y que se haga justicia. Dios quiera que le caiga la pena máxima. Que son cinco años, es de vergüenza", ha dicho Manoli, lógicamente emocionada mientras se abrazaba a su marido y se sostenía por las innumerables muestras de apoyo de familiares, amigos e incluso otros padres que por desgracia han tenido que afrontar situaciones idénticas. Allí estaban, entre otros, la madre de Aarón, el joven de Aznalcóllar que fue asesinado a la salida del instituto en Gerena; o los padres de Jesús Rosado, el chaval de Palomares que murió junto a su casa tras ser rodeado por un grupo de indeseables que querían robarle.

"Le faltaban 28 días para cumplir 16 años", ha lamentado también la madre de Daniel. "La diferencia son cuatro años", ha recordado. Se refería así a la propia Ley del Menor, que estipula una pena máxima de diez años de internamiento (no de cárcel) para los menores que cometen más de un delito cuando tienen 16 o 17 años, frente a los seis años reglamentados para los menores de 14 y 15 años. El presunto asesino de su hijo, como bien decía ella, tenía quince años y once meses cuando acabó con la vida de Daniel. "La Ley del Menor tiene que cambiar en España sí o sí. O salimos a la calle y nos ponemos todos a una o... Esta vez nos ha tocado a nosotros y otro día les puede tocar a otros", ha advertido.

"Basta ya de asesinatos de menores. Están en un centro de menores porque quieren y a mi niño lo tenemos en mi casa en una urna, que es muy fuerte decirlo", ha apostillado Manoli, que no se ha casado de dar las gracias a todos quienes han ido a darles cariño. "Nos sentimos arropados. Mi niño era un niño de bien, un buen hijo, un buen amigo, todo el mundo lo quería y se ha notado en el pueblo. Gracias a todos los que nos acompañan, aunque no nos conozcan de nada", ha recalcado.

El calor hacia los familiares de Daniel y las quejas por la ley han marcado el espíritu general de la concentración, porque las numerosas pancartas o carteles que han enarbolado los asistentes hacían referencia de una u otra manera a la Ley del Menor. "Un asesino no tiene edad; endureced la Ley del Menor", decía una. "Si matas, no eres menor, eres asesino", afirmaba otra. "Cinco años = una vida si tienes entre 14 y 15 años", reflejaba una tercera. "Has destruido una familia. Cambio en la Ley del Menor", solicitaba una más.

Y ese es el objetivo de fondo de Manoli y de Francisco José, como lo es también de los padres que han vivido la traumática experiencia de perder a un hijo a manos de un menor de edad. "Justicia para Daniel Márquez, Álex Ortega, Jesús Rosado, Aarón Muñoz, Juan Guerrero", enumeraba la pancarta principal. Y así se lo han serigrafiado la familia y los amigos de Daniel en las camisetas que todos al unísono se han puesto frente al juzgado: "Cada paso que damos es un grito de justicia para Daniel".

Los hechos y los posibles castigos

Según el relato de los hechos que trascendió en su día, Daniel circulaba con su motocicleta (también serigrafiada en la espalda de las camisetas) cuando llegó hasta el poblado de Alfonso XIII procedente de Isla Mayor. Iba de camino de vuelta a su pueblo, La Puebla del Río. Allí, sin embargo, fue sorprendido y atacado por un grupo de jóvenes junto a una parada de autobús del Consorcio Metropolitano de Transporte. Uno de ellos presuntamente trató de robarle la moto, a lo que Daniel se resistió. En la refriega, el acusado lo apuñaló cerca del corazón.

El joven logró zafarse entonces de sus agresores, se montó en la moto e intentó huir, pero la herida era mortal de necesidad y cayó a unos 80 metros de la parada, recién pasada la salida de la pedanía en dirección a Isla Mayor, a la altura de una acequia. El presunto autor del crimen fue detenido al día siguiente y su arresto derivó en un asalto a las viviendas de su familia en el propio Poblado.

Las acusaciones piden para este joven lo máximo que les permite la Ley del Menor, que son seis años de internamiento en un centro cerrado más tres años de libertad vigilada, ya que el acusado tenía quince años en el momento de los hechos. El artículo 10.2 de la norma establece una pena máxima de cinco años de internamiento por homicidio si el autor tenía catorce o quince años cuando cometió el crimen; si hubiese tenido dieciséis o diecisiete, el castigo se habría elevado a ocho años. También se lo juzga aquí por un robo con violencia en grado de tentativa, por lo que se le aplica el artículo 11, que eleva las penas hasta los seis años de internamiento en el caso de que haya una pluralidad de delitos (siempre para menores de catorce o quince años).