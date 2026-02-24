Arranca en Sevilla el juicio a un menor de 15 años por matar a otro de 17 en Isla Mayor

Un juzgado de Menores de Sevilla enjuicia desde este martes a un adolescente de 15 años por matar a otro de 17. El crimen ocurrió la madrugada del 2 de julio de 2025 en el poblado de Alfonso XIII, perteneciente al municipio de Isla Mayor. La víctima, Daniel, falleció apuñalado en el transcurso de una pelea junto a una parada del autobús de esta pedanía. El presunto autor del apuñalamiento, que fue detenido por la Guardia Civil poco después del homicidio, permanece desde entonces internado en un centro de reforma de menores.

Las acusaciones pedirán para este joven lo máximo que les permite la Ley del Menor, que son seis años de internamiento en un centro cerrado más tres de libertad vigilada, ya que el acusado tenía 15 años en el momento de los hechos. La citada ley establece una pena máxima de cinco años de internamiento por homicidio si el autor tenía 14 ó 15 años cuando cometió el crimen. También se le juzga aquí por un robo con violencia en grado de tentativa, por lo que se le aplica también otro artículo de la ley que eleva las penas hasta los seis años de internamiento en el caso de que haya una pluralidad de delitos.

A pesar de que las penas que piden son las mismas, la Fiscalía de Menores y la acusación particular, que ejercen los padres de la víctima, califican los hechos de distinta forma. Para el Ministerio Público se trata de un homicidio, mientras que para los padres de Daniel fue un asesinato. En ambos casos, la petición es de seis años de internamiento y tres de libertad vigilada.

Según el relato de los hechos que trascendió en su día, Daniel circulaba con su moto cuando llegó hasta el poblado de Alfonso XIII procedente de Isla Mayor, antes de regresar a su casa en la Puebla del Río. Allí fue sorprendido por un grupo de jóvenes, que lo abordaron junto a una parada de autobús del Consorcio Metropolitano de Transporte. Uno de ellos intentó presuntamente robarle la moto, a lo que la víctima se resistió. En esa refriega, el menor que pretendía sustraer el vehículo apuñaló a Daniel, al que le asestó una herida muy cerca del corazón.

El joven logró zafarse de sus agresores, se montó en la moto e intentó huir, pero la herida que le habían infligido era mortal de necesidad y cayó muerto, a unos 80 metros de la parada, recién pasada la salida de la pedanía y a la altura de una acequia. El presunto autor del crimen fue detenido el día siguiente. El arresto derivó en un asalto de la vivienda del sospechoso, tras una protesta celebrada en el pueblo.

El padre del joven asesinado anunció hace unos días en las redes sociales que el juicio por la muerte de su hijo se celebrará los días 24 y 27 de febrero y el 6 de marzo en el juzgado de Menores número 3 de Sevilla, que preside el juez Rafael Cuerda. En su mensaje, hacía un llamamiento a "todo aquel que nos pueda acompañar, os lo agradeceríamos de corazón" y explicaba que la familia de la víctima se concentrará en la puerta de los juzgados desde las nueva y cuarto de la mañana hasta las dos de la tarde. "La Ley del Menor hay que cambiarla", añadía la publicación.

Algunas de las familias golpeadas por una tragedia similar ya han anunciado que acudirán a respaldar a los padres de Daniel en la concentración de este martes en las puertas de los juzgados de Menores. Entre ellos, está previsto que acuda José Manuel Rosado, el padre de Jesús Rosado Jiménez, el joven de 18 años que murió apuñalado en la puerta de su casa de Palomares del Río la noche de Halloween de 2022. Los padres de Daniel también estuvieron el pasado mes de enero en el homenaje que se celebró a Aarón Muñoz en Aznalcóllar, cuando se cumplía un año de su asesinato a las puertas del instituto de Gerena.