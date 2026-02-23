El repunte de los homicidios y las violaciones emborrona el balance de criminalidad de 2025

El repunte de los homicidios y las violaciones empaña el balance de criminalidad del año 2025 en la provincia de Sevilla. La mayoría de los delitos convencionales bajan, lo que supone que el índice global descienda un 3,5% en relación con el año anterior. Sin embargo, los asuntos más graves sí han experimentado un repunte considerable. Los homicidios pasaron de 12 en 2024 a 25 en 2025, lo que significa un aumento interanual del 108,3. Es el año con más muertes violentas en la provincia desde que hay registros. De los 25 crímenes, 9 ocurrieron en la capital. Así consta en el informe publicado por el Ministerio del Interior, que recoge la evolución del año 2025 al completo.

Las violaciones pasaron de 136 a 156, lo que supone un incremento del 14,7%. Este aumento no se dio en Sevilla capital, donde se registraron el año pasado 66 casos, mientras que el anterior fueron 67. El resto de delitos sexuales fue a la baja. Otros delitos que subieron fueron los de lesiones y riñas tumultuarias, que crecieron un 11,7%, y las sustracciones de vehículos, que lo hicieron en un 20,6%.

El resto de delitos bajaron, algunos de ellos de forma considerable. Es el caso de los robos con fuerza, que descendieron un 14%. En esta modalidad se enmarcan los cometidos en domicilios, que decrecieron un 10%. En la provincia de Sevilla se denunciaron el año pasado 2.491 robos en viviendas, por los 2.769 del año anterior. En la capital, el descenso fue algo más sostenido, con 986 casos en 2025 frente a 1.027 de 2024. Esto supuso una caída del 4%.

El delito más común sigue siendo el hurto, aunque continúa la tendencia a la baja de los últimos años. Fueron 21.697 hurtos los que se denunciaron en la provincia el año pasado, mientras que el anterior fueron 23.948. Esto indica una bajada interanual del 9,4%. Un delito grave que también decreció fue el del secuestro, con 6 casos en 2025 frente a 8 en 2024. Al ser cifras muy bajas, el porcentaje de variación es muy alto, siendo del 25%.

También cayó el tráfico de drogas, si bien este delito tiene sus peculiaridades, porque no es habitual que se denuncie. Las estadísticas dependen mucho de la acción policial. Se registraron 580 asuntos, por 624 del año anterior, lo que supone una bajada del 7,1%. En la capital, esa tendencia es todavía más acusada, pasando de 318 casos a 288, con una caída del 9,4%.

El balance apunta a una bajada global de la criminalidad convencional. Interior contabilizó 78.231 delitos en la provincia de Sevilla el año pasado, mientras que el año anterior fueron 81.033. La variación interanual es de -3,5%. En la capital se registraron 39.911 asuntos, por 41.693 de 2024, lo que conlleva una caída del 4,3%. Este informe refleja los datos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en poblaciones superiores a 20.000 habitantes.

La evolución es completamente diferente en cuanto a la cibercriminalidad, que no deja de crecer en los últimos años. En la provincia de Sevilla se denunciaron el año pasado 22.458 delitos telemáticos, de los que 19.389 fueron estafas informáticas. El año anterior, se denunciaron 19.368 delitos, de los que 16.998 fueron estafas. Es decir, la cibercriminalidad creció en 2025 un 16%, y las estafas lo hicieron en un 14,1%. Los delitos cometidos a través de las nuevas tecnologías, sobre todo a raíz del teléfono móvil, suponen ya más de un 22% del total de las denuncias.

Más policías y guardias civiles

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, destacó este lunes que “estos resultados vuelven a avalar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya presencia en la provincia no ha dejado de aumentar desde 2018”. Toscano recordó que la Policía Nacional cuenta hoy con un 12,3 % más de agentes, y la Guardia Civil con una plantilla un 9,3 % superior. En total, el aumento global de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es del 10,8 %. "Este refuerzo ha permitido mejorar la coordinación entre los mandos policiales, fortalecer la presencia preventiva y mantener un alto nivel de respuesta operativa", señaló.

"Los datos difundidos por el Ministerio señalan una mejora sostenida en ámbitos muy sensibles para la ciudadanía, como la seguridad en los domicilios, la prevención de delitos violentos y la protección de las personas más vulnerables", expuso Toscano, en referencia a los principales descensos registrados. Entre ellos, subrayó la reducción del 8,1% en los robos con violencia o intimidación, el descenso del 14 % en los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones y la bajada del 9,4 % de los hurtos.

Aunque la criminalidad convencional continúa en descenso, el subdelegado advirtió de que la cibercriminalidad aumenta un 16%, siguiendo la tendencia del conjunto del país. "Debemos intensificar la atención y los recursos destinados a combatir esta nueva forma de delincuencia, que evoluciona muy rápido y exige capacidades tecnológicas cada vez mayores", subrayó.