Rosalía Pascua, candidata a decana: Una "abogada de a pie" y "enamorada de la profesión"

La candidata a decana del Colegio de Abogados de Sevilla, Rosalía Pascua, confiesa que está "enamorada de su profesión". La letrada, que ejerce en Carmona, está al frente de un equipo que tiene como vicedecana a Silvia Muñoz, que ya se presentó en las anteriores elecciones. Bajo el lema otro colegio es posible, Pascua quiere llevar al Colegio los problemas que cada día se encuentran los "abogados de a pie" como ella se define, en el ejercicio de la profesión.

Se presenta, no sólo para dar voz a la abogacía de a pie, si no también "por coherencia", puesto que "nos pasamos el día diciendo que hay que cambiar las cosas y ante una oportunidad, donde no habría existido alternativa, decidimos presentar la candidatura".

Una propuesta que quiere tener muy presente a los letrados de los partidos judiciales de la provincia de Sevilla. "Llevamos abogados de Carmona, Sanlúcar la Mayor, Osuna, Utrera, Estepa, por lo que si salimos, los diputados son conocedores de la situación de los letrados de pueblo porque tienen sus despachos en ellos", afirma.

Turno de oficio

Miembro de la junta directiva de Defenda, ha llegado a presentar ante los portavoces de la Comisión de Justicia del PP y PSOE en el Senado y al Parlamento de Andalucía las reivindicaciones sobre el turno de oficio de la candidatura que lidera. Y es que, este es uno de los puntos claves de su programa electoral: "la puesta en valor del trabajo realizado por los abogados de oficio. Primero, con un aumento de las retribuciones y que no se indemnice como establece la ley, sino que realmente se retribuya". La ley habla de indemnizaciones, no de retribuciones. "Prestamos un servicio público y esencial que debe ser reconocido y puesto en valor", añade.

También reivindican que no prescriban las actuaciones en el plazo de tres meses, sino que se atenga a los tres años indicados en el Código Civil; que no se hagan justificaciones por tramos y que todas las actuaciones realizadas por el letrado se cobren, independientemente de que se reconozca o no el derecho a la Justicia Gratuita del justiciable y la reducción de los trámites burocráticos. A estas reivindicaciones que propone la candidatura se suma la creación de un calendario de pagos y la concreción de la relación del abogado de oficio con la Administración. "Se nos da indemnización, sujeta a IRPF, y somos servicio público y esencial pero el actual consejero de Justicia ha manifestado que no trabajamos para la Junta de Andalucía, por eso queremos que se concrete qué relación tenemos con la Administración".

"Hacemos una labor muy bonita. No solo defendemos delincuentes, quitamos los problemas a la gente. Sabemos que algunos problemas matan. Cuando llega una persona que no tiene medios, quiere hacer valer sus derechos y nosotros le cambiamos la vida, es magnífico", añade. "Los letrados de oficio andaluces somos los peor pagados de España y por tanto, los peor valorados. Nosotros cobramos 153 euros por asunto", afirma.

Conciliación y dignificación de la profesión

Otra de las grandes líneas del programa de Rosalía Pascua es la conciliación. "Hay letradas que a los diez de días de una cesárea que, además se ha infectado, tienen que ir a juicio, letrados a los que les avisan de que ha muerto un familiar y tienen que seguir.. Eso no se puede consentir", argumenta.

"Pedimos no sólo la suspensión de los juicios, sino la de los plazos en casos como estos", explica. El problema, "es que no hay bajas, ni maternal ni paternal, ni de ningún tipo". En este sentido, solicitan las mismas condiciones que tienen el resto de los operadores jurídicos.

Formación

Sobre la formación, la candidatura de Rosalía Pascua se inclina por que esta sea "accesible y, sobre todo práctica y de calidad para todos los letrados de la provincia porque existen herramientas actualmente que lo permiten". Todo ello, añade, "con una visión moderna y actual". Además, según Pascua, la formación debe ser también en otros partidos judiciales.

¿Colegio de Abogados o de la Abogacía?

La candidatura de Pascua defiende la denominación Colegio de la Abogacía "porque el Real Decreto 135/21 en su exposición de motivos establece la necesidad de avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres y es el que aprueba el Estatuto General de la Abogacía, que en su artículo 2 habla de Colegios de Abogacía, por tanto deroga un anterior que establecía colegios de abogados. Si en el nuevo estatuto se habla de Colegios de la Abogacía, por lo que es clara la intención del legislador".

A todo esto hay que sumar, según Rosalía Pascua, el Plan de Igualdad del Consejo General de la Abogacía, que apuesta por el uso de lenguaje inclusivo con enfoque de género y no discriminatorio, "y promueve el cambio de denominación del Colegio de Abogados a Colegio de la Abogacía. Aspiramos a ser un referente como ya son Madrid y Barcelona".

Ciudad de la Justicia

Sobre el traslado a la Ciudad de la Justicia, explica que antes de opinar quieren saber cómo va a ser y si hay accesibilidad para los ciudadanos.