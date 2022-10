Cuatro candidaturas en las elecciones del Colegio de Abogados de Sevilla

La carrera al decanato del Colegio de Abogados de Sevilla está en sus primeros momentos. A falta de confirmación oficial, cuatro son las candidaturas que se presentan a dirigir la insitución colegial; dos de ellas unipersonales. Quién será el próximo decano o decana lo decidirán los casi 8.000 letrados que están llamados a las urnas el próximo 24 de noviembre.

Para la elección del nuevo decano están convocados 7.915 colegiados, de los cuales 6.353 están inscritos como colegiados ejercientes, es decir, los que están ejerciendo la profesión, y 1.517 son no ejercientes, según el último censo actualizado. Los estatutos colegiales establecen una singularidad en el proceso electoral, puesto que el voto de los colegiados ejercientes tiene doble valor que el voto de los demás colegiados.

Óscar Fernández León

Tras la decisión de no presentarse a la reelección del actual decano, Óscar Cisneros el pasado 23 de septiembre, varios colegiados han dado un paso al frente para formar candidaturas. La primera en salir a la luz fue la del actual diputado cuarto actual, Óscar Fernández León. El lema es toda una declaración de intenciones: "El Colegio eres tú".

Abogado desde hace 35 años, es actualmente socio director del despacho Leonolarte Abogados y especialista en derecho inmobiliario y de la construcción. Durante estos últimos cuatro años ha sido el responsable de la Comisión de Formación del Colegio, destacándose entre los logros la organización y puesta en marcha de un nuevo modelo en formación y su adaptación a los condicionantes de la pandemia y la obtención de la acreditación para el Curso de acceso (antiguo Master) a impartir por la Escuela de Práctica Forense del Colegio de Abogados. Además es formador, conferenciante y profesor universitario del Máster de la Abogacía respecto a las habilidades profesionales del abogado, habiendo escrito libros sobre la materia, numerosos artículos e impartido cursos y conferencias sobre diversos aspectos de la profesión de abogado.

Rosalía Pascua

Del total de colegiados, el 61% son hombres y el 39% restante mujeres. La conciliación y la igualdad efectiva unida a un mayor peso de los colegiados de la provincia son sólo algunas de las líneas de la única candidatura encabezada por una mujer.

Bajo el lema "Otro colegio es posible", Rosalía Pascua señala que es el momento de "dar un paso al frente y luchar por lo que sentimos la gran mayoría" y "que otro Colegio de la Abogacía es posible". La candidatura tiene varios ejes. La candidatura integra a abogados de otros partidos judiciales "para dar visibilidad a otras realidades en el ejercicio de la profesión". De hecho, ella ejerce como abogada en Carmona.

Otra de las características de esta propuesta es que no hay grandes despachos, a lo que se suma la lucha por dignificar la profesión y una apuesta decidida por mejorar el turno de oficio.

Candidaturas unipersonales

Dos son los candidatos que se presentan sin equipo. Uno de ellos, Daniel Sánchez Bernal, el abogado que llevó hasta el Tribunal Constitucional los señalamientos tardíos, hizo efectiva su candidatura a decano el pasado jueves 20 de octubre después de anunciar que se retiraba. Sánchez Bernal aspira a un colegio "que luche por solucionar nuestros problemas, aunque no tenga competencias para ello, pero que si hay que protestar ante quien sea, que lo haga". Entre los problemas que existen señala el turno de oficio, la igualdad real y efectiva, el respeto a la conciliación "o temas como acudir a tiempo a las vistas, que nos citen a las 9:00 y sean las 14:00 y todavía estemos esperando a celebrar".

El último en sumarse a la carrera ha sido Jessel A. Contreras, un colegiado que ejerce en España, Nueva York y tMassachusetts. Este letrado, que prefiere ser conocido por sus méritos y no por su imagen y por esta razón no se publica su fotografía, se presenta a vicedecano. "Decidí dar el paso porque no hay muchas personas en las candidaturas que tengan mi perfil de gran despacho con cobertura internacional y podía añadir algo de valor". Al mismo tiempo que este carácter internacional, el Jessel A. Contreras propone, como ocurre en el Colegio de Málaga, la creación de oficinas colegiales en los diferentes partidos judiciales de Sevilla.