“La Justicia durante la Covid se organizó mal, improvisada y con medidas injustas”

Óscar Cisneros Marco, decano del Colegio de Abogados de Sevilla, hace en esta entrevista un balance negativo de la organización de la Justicia durante la pandemia, anuncia medidas de presión para demostrar la “indignación” del colectivo por los retrasos judiciales y explica algunas de sus prioridades como el curso de acceso a la abogacía que funcionará en 2022 o mejorar la retribución a los abogados de oficio.

— ¿Se organizó bien la Justicia durante la pandemia?

La decisión del Ministerio de Justicia de habilitar cierto periodo del mes de agosto de 2020 fue absolutamente innecesaria e injusta, como luego se demostró, y no sirvió para nada y menos para solucionar el histórico atasco de la Justicia. Los colegiados se vieron afectados porque se vulneraba el derecho al descanso durante el período normalmente inhábil en el que no hay señalamientos ni plazos procesales, además de atentar contra la conciliación laboral y familiar.

La Justicia no se organizó bien, y no sirve de excusa el hecho de que la pandemia fuera algo novedoso. Hubo demasiada improvisación y adopción de medidas poco meditadas y pensadas como aquella habilitación de agosto o los incidentes suscitados por falta de dotación o mal funcionamiento de los medios electrónicos y digitales.

— Como decano de la Abogacía sevillana, ¿cual fue el momento más difícil de la pandemia?

Hubo muchos momentos difíciles. Desde el inicio del confinamiento tuvimos que tomar la decisión de suspender las designaciones del Turno de Oficio, pero no podíamos hacerlo con los detenidos porque tienen el derecho constitucional a ser asistidos. Para colmo no disponíamos de material de protección, como guantes y gel, del que tampoco disponían los sanitarios, con el riesgo para la salud que ello suponía.

— ¿Ve futuro a las demandas contra la Junta de Andalucía por fallecimientos o mala organización?

En primer lugar, habrá que estar expectantes ante las consecuencias de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre el alcance de las multas por circular por espacios de uso público sin causa justificada.

También es muy posible que haya una avalancha de litigios relacionados con la gestión de la pandemia o de otra índole. El derecho es muy imaginativo y cabrán solicitudes indemnizatorias de los mas variados tipos. Recientemente una sentencia declaró el derecho de un ciudadano a que una aseguradora abone la indemnización con origen en los perjuicios económicos derivados de la pandemia porque dicha contingencia no estaba excluida de la póliza. Así que tanto administrativa como civilmente, creo que habrá un aumento sustancioso de los procedimientos.

— La consejería múltiple (Vicepresidencia, Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local) ¿ha perdido categoría con tantas competencias?

La Justicia sin duda se merece toda la atención y en esta Comunidad debería haber una Consejería exclusivamente con ese cometido y no mezclarla con otras competencias. En nuestro caso se comparte con Turismo, que también merece su tratamiento individualizado por lo que supone en la economía de la región. No obstante, he de decir que las relaciones que mantenemos con las diversas direcciones generales de Justicia son muy fluidas y directas y facilitan el contacto y el trabajo.

“Medidas de presión para mostrar nuestra indignación por el retraso de la Justicia”

—¿Como ve el atasco en los tribunales en Sevilla?

En el informe emitido por el juez decano a principios de este año ya se alertaba de la necesidad de contar con nuevos órganos judiciales: dos juzgados de Instrucción, dos de lo Penal, siete de Primera Instancia, seis de lo Social, dos de lo Mercantil y uno de Familia. Actualmente en la jurisdicción social se están convocando vistas para 2024 y es previsible que la litigiosidad se incremente habida cuenta la crisis económica causada por la pandemia. A todo esto se unirá el colapso que sufrirán las secciones penales de la Audiencia Provincial con la celebración de los juicios pendientes sobre los ERE, que se calcula que podrán ser mas de cien, con una duración media de cuatro meses cada uno.

Respecto a este injusto retraso de la Justicia en general, la Junta de Gobierno que presido está estudiando qué posibles medidas de presión podemos adoptar para hacer visible la indignación que tenemos no solo los letrados sino también (y de eso estoy convencido) el resto de los operadores jurídicos.

— ¿La Justicia es el pariente pobre?

La Justicia no da votos. Otros aspectos son políticamente rentables como la sanidad, la educación, la seguridad en las calles o las infraestructuras, pero la Justicia sigue en el furgón de cola. Eso no podemos tolerarlo porque instituciones tan importantes como la Asistencia Jurídica Gratuita, por ejemplo, quedan desprotegidas, con retribuciones escasas y en algunos casos ridículas. Debemos lograr que se actualice la retribución que perciben los abogados de oficio, que sigue siendo la misma de hace 12 años.

En Andalucía, un letrado de oficio percibe una media de 106,41 euros por cada asistencia y en el País Vasco 311,28 euros. No deberían quedar sin retribución las actuaciones realizadas en los casos en que no se reconoce el derecho a la justicia gratuita, y se deben aumentar las guardias y disminuir las ingentes trabas burocráticas requeridas a los abogados por la Administración para justificar sus actuaciones.

.

“Palmas Altas fracasará sin vías de acceso y transporte público rápido”

— ¿El Colegio de Abogados sigue apostando por el Prado de San Sebastián para la Ciudad de la Justicia?

El Colegio siempre ha considerado el Prado y su entorno como la mejor zona para la Ciudad de la Justicia, lugar idóneo incluso avalado por estudios urbanísticos a los que tuve acceso. Esta posibilidad se descartó hace ya tiempo y la decisión definitiva de la Junta es la de Palmas Altas, que será fallida e inexitosa si su implantación no va acompañada de los nuevos, necesario, e imprescindibles viales de acceso así como de la dotación de medios de transporte públicos rápidos que permitan la conexión con otras zonas de la ciudad.

— A los dos años de su toma de posesión, ¿de que logro se siente más orgulloso?

De poder seguir trabajando con ese maravilloso equipo que constituyen los miembros de la Junta de Gobierno, sin olvidar a todo el personal del Colegio por su entrega y profesionalidad. Puse mi confianza en ellos y con creces han superado el listón, porque han ejecutado las facultades delegadas con lealtad y compromiso. La delegación de funciones ha sido la fórmula que nos ha permitido ejecutar las tareas en condiciones favorables.

Nos queda mucho por hacer como la implantación en el Colegio de la Escuela Superior Oficial de Práctica Jurídica Forense para poder impartir el Curso de Acceso a la Abogacía, cuyos trámites están muy avanzados y que verá la luz el próximo año.

—¿Que consejo daría a un abogado que empieza?

Muchos compañeros me advierten de que en el discurso que doy al finalizar las juras de nuevos letrados les describo un panorama sombrío de lo que es el ejercicio de la abogacía, pero creo que les muestro lo que es la realidad cotidiana de esta bendita profesión, que no deja de ser muy dura, en la que te acuestas y te levantas con el problema del cliente que tú te has comprometido a solucionar.

Nuestro trabajo es profesión pero también vocación. Siempre les aconsejo que se especialicen lo más posible, pues es algo que demanda actualmente la clientela. En segundo lugar, que persistan en la continua formación en la disciplina jurídica escogida dada la cambiante legislación que impone una actualización constante. Por esta razón hemos potenciado la Comisión de Formación hasta límites que no sabíamos que traspasaríamos .

Y en tercer lugar, que tengan siempre presente la deontología profesional como conjunto de deberes que ha de contemplar el profesional en el ejercicio de la abogacía.