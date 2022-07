La inútil fianza del ultra Manuel Herrera

El ultra Manuel Herrera depositó recientemente una fianza de 20.000 euros para obtener la libertad condicional, después de pasar casi un año en prisión provisional acusado de liderar presuntamente una banda dedicada al cobro de deudas mediante la extorsión y los secuestros.

Sin embargo, a pesar de haber pagado el dinero y de que la Audiencia le concedió la libertad, no pudo salir de prisión porque ha empezado a ejecutarse otra condena que tiene por otra causa, relacionada con el narcotráfico.

Para su abogado, Ricardo Corzo, se trata de "una situación en la que hay irregularidades", puesto que nadie le ha notificado la ejecución de dicha sentencia y además él ha presentado un recurso de súplica que aún no se ha resuelto.

El letrado solicitó hace semanas la puesta en libertad de su cliente al juzgado de Instrucción 15, que dirige la investigación de los secuestros. El juez denegó la excarcelación y el abogado presentó un recurso ante la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, que fue estimado el 23 de junio.

Ese mismo día pagó la fianza y se le dio traslado a prisión. Al llegar la comunicación de su excarcelación al centro penitenciario, le informaron de que no podía salir porque figuraba como penado por la operación Tornado Afluente de la Guardia Civil desde el día 25 de mayo. Herrera fue condenado por su relación con una banda de narcotraficantes a un año y medio de prisión.

El abogado había pedido la suspensión de esa condena, que le fue denegada. El mismo 25 de mayo, presentó un recurso de súplica contra este auto que le había denegado la suspensión de la pena y, por tanto, su puesta en libertad. Ese recurso, en el que se pide su liberación por motivos de salud mental, todavía no ha sido resuelto por la Sección Séptima.

"Lleva una semana y media en prisión sin tener por qué estarlo", lamenta su abogado, que asegura que a su cliente no se le ha notificado ni la liquidación de condena ni el auto en el que se deniega la suspensión de la misma. "Oficialmente está libre desde el 23 de junio", apunta el letrado, que ha presentado también un incidente de nulidad.

El abogado añadió que quiere colaborar y contar la relación que tiene con la persona que presuntamente le contrababa para los secuestros, para que se le tenga en cuenta su conducta. Además, pretende decir que todas las personas que habrían sido víctimas de estos secuestros eran delincuentes con múltiples antecedentes.

"En este caso hay irregularidades por llamarse este señor Manuel Herrera. Han pasado cosas que no le pasarían a otra persona. No ha dado ningún problema en prisión, se está reformando y es un preso modélico", añade el letrado, que considera que la fama que se ha ido granjeando su cliente en los últimos años ha influido decisivamente para que no haya podido salir de prisión.

Herrera, que fue líder de un grupo ultra del Betis durante años, ha estado envuelto en numerosos incidentes en los últimos años, como la agresión a una persona en Bilbao, donde había ido para ver un partido del Betis. El episodio fue grabado por un amigo suyo y difundido después. Herrera fue condenado a ocho meses por un delito contra la integridad moral.

Antes de eso, había propinado un puñetazo a un hombre a la salida de un local de ocio en el centro de Sevilla, un asunto por el que fue condenado a dos años y un mes de prisión. La pasada primavera sumó otra pena de siete meses por una estafa en Ciudad Real. También está pendiente de juicio por atropellar y causar lesiones a un guardia civil durante una persecución por Benacazón, una vista que está fijada para septiembre.