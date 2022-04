El ultra Herrera es condenado a dos años y un mes de cárcel por una agresión en Sevilla

El ultra Manuel H. P., conocido como el Herrera, ha aceptado este viernes una condena a dos años y un mes de cárcel por un delito de lesiones, después de que agrediera a un hombre en la calle Trastamara de Sevilla. El juicio estaba previsto que se celebrara este viernes en el juzgado de lo Penal número 10 de Sevilla, pero finalmente no se ha celebrado porque las partes han alcanzado in extremis un acuerdo. Herrera no compareció en el juzgado, pues estaba previsto que, en caso de celebrarse la vista, declarara por videoconferencia desde la cárcel.

El acusado, al que se le pedían siete años de cárcel, ha aceptado una pena de dos años y un mes. Se ha modificado también la calificación de los hechos, pues de un homicidio en grado de tentativa se ha pasado a un delito de lesiones. Además, se le ha retirado la catalogación como de delito de odio, pues en un primer momento se le imputaba esto al considerar que la agresión vino derivada porque el ultra creyó que la víctima era homosexual.

Los hechos ocurrieron en octubre del año 2016 en la calle Trastamara, donde Herrera propinó un fuerte puñetazo en la cara a la víctima, a la que luego habría intentado después rematar con una botella. Ya en su primera declaración, Herrera sostuvo que no fue una agresión homófoba, sino que se produjo como consecuencia de una discusión que se inició por un comentario que hizo el agredido.

La víctima es un piloto de avión que sufrió una lesión en un ojo que le afectó a su trabajo. En lo que no ha habido acuerdo es en la indemnización que recibirá este hombre. Herrera había consignado ya más de 8.000 euros como reparación del daño, según explicó su abogado, Ricardo Corzo. Se le ha estimado este atenuante, así como la drogadicción que padece su cliente.

El letrado ha pedido la suspensión de la pena en base al artículo 80.5 del Código Penal, que contempla la suspensión extraordinaria de la condena por drogodependencia o alcoholemia. El abogado explicó que, de la pena aceptada hay que descontar los tres meses que cumplió en prisión provisional y los días que se le retiran por cada dos que fue a firmar al juzgado cuando estuvo en libertad. En total, Corzo estima que Herrera cumpliría aproximadamente un año y tres meses de cárcel por este asunto.

El abogado indicó también que emprenderá acciones legales contra el Estado, pues en el registro policial de su casa se produjeron una serie de daños. Igualmente, anunció que denunciará al Ministerio de Justicia porque a su cliente se le impuso una orden de alejamiento de Sevilla, cuando estaba acreditado que la víctima residía en Espartinas y también estuvo un tiempo viviendo en China, por lo que no había posibilidad de que se encontraran en la capital andaluza.

El letrado estima que debería habérsele impuesto una orden de alejamiento del perjudicado y no de Sevilla, que suponía en la práctica una pena de destierro, algo que no existe en la jurisdicción española.

Herrera, ex líder de los Supporters del Betis y que se hizo famoso en toda España por una brutal agresión en Bilbao, permanece en prisión en este momento, donde se encuentra provisionalmente por fundar una organización criminal dedicada a los secuestros.