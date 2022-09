Un juzgado de Sevilla exonera 35.000 euros de deuda por la Ley de Segunda Oportunidad

El Juzgado de Pirmera Instancia número 28 de Sevilla ha exonerado una deuda de 35.000 euros a un hombre gracias a la ley de Segunda Oportunidad. El deudor había vuelto a casa de sus padres tras el divorcio y allí tuvo que hacerse cargo de los gastos puesto que estaban enfermos. La situación familiar era difícil puesto que un hermano estaba en paro y la hermana se fue a otro país. Para hacer frente a estos gastos tuvo que pedir varios créditos que pagó hasta que se quedó desemplead.

Todo esto le llevó a una situación insostenible que le afectó también a nivel psicológico. Finalmente, acudió a los abogados de Repara tu Deuda, comenzando el proceso para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad para poder empezar una nueva vida libre de deuda.

Según afirman desde Repara tu Deuda Abogados,"España fue uno de los países más tardíos en incorporar a su sistema judicial la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo pensado para que las personas físicas, incluyendo a los autónomos, pudieran cancelar sus deudas. De esta manera se cumplía con la Recomendación de la Comisión Europea del año 2014. En la actualidad, contamos con uno de los sistemas o mecanismos de segunda oportunidad más liberales de Europa"

A pesar de haber sido aprobado hace siete años, muchas personas desconocen la existencia de esta herramienta. Otras no comienzan el proceso porque no pueden hacer frente a los altos honorarios que les piden algunos abogados, por desconocimiento, por la falta de especialización, o simplemente porque piensan que el proceso es excesivamente complicado. Repara tu Deuda Abogados ha conseguido la cancelación de más de 103 millones de euros de deuda. Esta legislación ayuda a particulares y autónomos al permitirles quedar exonerados de todas sus deudas siempre que se cumplan los requisitos de haber actuado de buena fe, haber procurado un acuerdo extrajudicial previo y que el importe debido no sea superior a los 5 millones de euros.