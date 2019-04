La prisión preventiva: el caso de Sandro Rosell

El autor reflexiona sobre la prisión preventiva después de que la Audiencia Nacional haya absuelto al ex presidente del Barça Sandro Rosell de blanquear comisiones del fútbol brasileño, tras haber pasado casi dos años privado de libertad.

Rosell se enfrentaba a una condena de seis años de cárcel tras haber pasado casi dos años en prisión preventiva, acusado de blanquear comisiones recibidas por el ex presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol Ricardo Teixeira. El ex presidente del F. C. Barcelona fue absuelto al aplicarle la Audiencia Nacional el principio de in dubio pro reo, en caso de duda se falla a favor del reo.