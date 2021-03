Un cooperante sevillano se enfrenta a 40 años de cárcel en Grecia

“Pretenden ilegalizar la ayuda humanitaria”

A pocos días del juicio en Tesalónica, Pablo lamenta la poca ayuda recibida por parte de muchas ONG que “escurren el bulto”, aunque hay excepciones como uno de los tres bomberos sevillanos que fueron juzgados y absueltos en 2018 en la isla griega de Lesbos.

“Lo más duro que le pueden hacer a uno es recibir este trato por no haber cometido ningún delito”, declara a este periódico. A su juicio, son actitudes que “pretenden ilegalizar la ayuda humanitaria. Te dicen que no te metas en un lío pero meterse en un lío es robar, no ayudar a alguien”.

“Su arma es el miedo. Me han quitado el coche y me han metido miedo para que no vuelva a ayudar a refugiados. Me han despojado de lo más humano que tiene la persona, que es ayudar a otro ser humano”, afirma.