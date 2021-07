Cuarta suspensión del juicio a la estafadora de los muñecos Reborn

La Audiencia de Sevilla dictó este miércoles una nueva orden de búsqueda y captura contra Yasmina V.A., una mujer acusada de estafar con muñecos Reborn o hiperrealistas que ya conseguido suspender tres veces su juicio porque no recoge las citaciones. Una cuarta suspensión se debió al Covid.

De nuevo hoy estaba citada en la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla pero no se presentó porque no recoge las citaciones que intentan entregarle la Policía y los funcionarios judiciales. Según los informes policiales, es posible que tanto ella como su marido se encuentren en el domicilio pero no atiendan las llamadas o que se hayan mudado a otras viviendas que tienen en Sevilla y en la provincia de Huelva.

Yasmina tiene varias sentencias anteriores por estafas leves en la venta de estos muñecos muy parecidos a bebés reales, por lo que su carga emotiva es muy alta.

La Fiscalía pide ahora para ella dos años de prisión y el pago de una multa de 3.000 euros, así como devolver los 850 euros que estafó.

Las redes sociales y los afectados que han acudido a programas de televisión alertan contra ella desde hace años como “la gran estafadora de los muñecos Reborn”: exige el pago por adelantado, que no se hace a su nombre, y luego no envía el muñeco y culpa de su pérdida a la empresa de mensajería. En algunas ocasiones vende sus productos con el nombre de Los Reyes Magos.

En este caso, la estafada era una mujer de Sevilla que el 20 de mayo de 2017 respondió a un anuncio en la página web de Mil Anuncios que ofrecía un Reborn por 850 euros pero lo que luego recibió fue un muñeco de fabricación industrial “de mucho menor valor”.

Yasmina no se presentó a la primera convocatoria de juicio, en noviembre de 2019. Una segunda convocatoria en mayo de 2020 se suspendió debido al Covid. De nuevo en febrero de 2021 y este miércoles no se presentó, por lo que el tribunal renovó la orden de búsqueda y captura.

La Fiscalía enumera en su escrito de acusación los antecedentes de la estafadora: en junio de 2017 fue condenada en Móstoles (Madrid) a 45 días de multa; en mayo de 2017 en Burgos a un mes de multa y en junio de 2017 a tres meses-multa en Salamanca. El Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla ha publicado en los últimos meses varias condenas contra ella por delitos leves de estafa, al ser imposible la notificación personal.