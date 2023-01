La Justicia rechaza que una vigilante del Parlamento sufriera mobbing por denunciar "relaciones sexuales" en horario de trabajo

Por todo ello, el Alto Tribunal andaluz concluye que "se pudo generar una situación tensa y desafortunada con el comunicado de la empresa, que incluso eventualmente el mismo pudo no ser oportuno en los términos en que se redactó y que la actora se pudo ver afectada psicológicamente", pero no considera que los hechos sean constitutivos de acoso laboral.

La sentencia niega que la denunciante sufriera acoso por su denuncia, como sí había apreciado en un primer momento el juez de lo Social. "No se duda, desde luego, de que se produjo una situación desagradable para la actora y que, en torno a ella, se pudo crear, por parte de sus compañeros de trabajo, una situación tensa, hostil e incluso de cierta animadversión, que le tuvo que afectar; ahora bien, no puede estimarse acoso cualquier situación tensa entre el trabajador y su empresario o compañeros y, en el caso, no se considera que la situación puntual, aislada y concreta que se produjo sea constitutiva de tal".

Mónica Mena: "Me siento totalmente desprotegida por el sistema, las mujeres jóvenes estamos especialmente expuestas al hostigamiento"

La vigilante de seguridad del Parlamento andaluz Mónica Mena, que denunció el mobbing tras el caso de las supuestas "relaciones sexuales" en la institución por parte de otros trabajadores de seguridad, ha asegurado a este periódico que se siente "totalmente desprotegida por el sistema, las mujeres jóvenes estamos especialmente expuestas a estos casos de hostigamiento por nuestra edad y nuestra condición de posibles madres y los gastos que supondría a las empresas nuestros puestos de trabajo. Ya bastante difícil nos es encontrar un puesto de trabajo cuyas condiciones no sean precarias para tener que sostenerlo aguantando continuamente malas situaciones por parte de la empresa".

La vigilante ha añadido que son "muchísimos" los trabajadores que, como en su caso, "aguantamos constantemente faltas de respeto, malas palabras, aislamiento con el objetivo de que nos vayamos sin nuestra indemnización a pesar de hacer nuestro trabajo. No comprendo que teniendo en cuenta la realidad social y habiendo constatado incumplimientos sancionables, no se sancionen a las empresas por parte de la Inspección. Me siento totalmente desprotegida por el sistema. No quiero estar de baja ocasionando un gasto a la Seguridad Social, sólo quiero poder trabajar en igual de condiciones que mis compañeros, con el mismo respecto y las mismas garantías”, ha aseverado.

Sobre el caso concreto, la abogada de la vigilante, Sara Vázquez de la Corte, ha señalado que “es sorprende la cantidad de trabajadores de todos los colectivos que llegan al despacho totalmente destruidos moralmente y buscando una salida. Los riesgos psicosociales no es una cuestión que no deba ser tenida en cuenta por las empresas y los servicios ajenos de prevención. Pocos protocolos de acoso se abren y menos evaluaciones de Riesgos Psicosociales se realizan, a pesar de ser obligatorias. Ante este panorama sólo queda judicializar las cuestiones y darles a los trabajadores herramientas preventivas para que puedan aguantar mientras se sostenga el procedimiento judicial. No obstante, opino como especialista en la materia, que algo está fallando a nivel social”.



El caso de esta trabajadora ha llegado hasta el Tribunal Supremo, después de que por parte del juzgado de lo Social número 8 de Sevilla se le diera la razón, criterio del que discrepó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), "No me queda otra que seguir peleando por mí y por todos los trabajadores en una situación parecida a la mía" con este objetivo hemos creado varios representantes de los trabajadores y expertos en derecho laboral el nuevo sindicato “La Inmensa Minoría”, "poniendo como foco de nuestra lucha la persecución del acoso y hostigamiento de los trabajadores”, ha explicado Mónica Mena.

La trabajadora recuerda que el "hostigamiento en el ámbito laboral por desgracia está a la orden del día" y en este sentido, explica que actualmente el principal motivo de baja laboral se produce por estrés, ansiedad y depresión, habiendo aumentado en menores de 35 años en un 31% en el último año. Ante tal proceder a los trabajadores sólo les queda hacer valer sus derechos ante la Inspección de Trabajo y los Juzgados de lo Social.



Estos cauces fueron los seguidos por Mónica Mena, después de denunciar de manera interna a la empresa que durante la jornada laboral se producían "relaciones sexuales" en el Parlamento de Andalucía por parte de compañeros, cuestión que dañaba a la imagen del sector, y por ello insiste en que fue "objeto de hostigamiento por parte de la empresa".



Ante tales circunstancias la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla concedió la razón a la trabajadora, no obstante, no se sancionó a la empresa a pesar de los incumplimientos constatados como muy graves por el Órgano Inspector.