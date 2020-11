Condena de siete años por incendiar la vivienda de su ex esposa

La Audiencia de Sevilla condenó este lunes a casi 7 años de cárcel a un hombre de 49 años que incendió la vivienda de su ex esposa rociando la puerta de entrada con una garrafa de gasolina. Con su acción puso en peligro la vida de las personas que ocupaban las 18 viviendas del bloque, que no hubiera podido ser desalojadas.

José Luis L.M. aceptó en la Sección Cuarta de la Audiencia una condena de 5 años de cárcel por un delito de incendio con riesgo para las personas, 15 meses por un delito de amenazas a su ex esposa, seis meses por atentado a uno de los policías que lo detuvo y una multa de 180 euros por un delito leve de lesiones.

Las condenas aceptadas suponen una rebaja considerable respecto a los 18 años y 9 meses de prisión que pedían la Fiscalía y la acusación particular antes del juicio.

Ocurrió el 16 de agosto de 2019 en Morón de la Frontera, donde el acusado estaba en trámites de divorcio después de 27 años de matrimonio. Cuando su ex esposa salió a primera hora de la mañana del piso que habían compartido y donde ella seguía viviendo, el acusado se le acercó a bordo de su vehículo, la obligó a refugiarse en un portal, abrió la puerta del coche y le mostró una garrafa llena de un líquido que parecía gasolina, diciéndole que “se la iba a tirar por encima y la iba a quemar”.

Acto seguido se dirigió a la que había sido la vivienda conyugal y utilizando la gasolina prendió fuego a la puerta, provocando que ardiera y que el fuego se propagara al interior.

Una vecina que tenía llave intervino y apagó las llamas, que de lo contrario se habrían propagado a las 9 plantas del bloque, con dos puertas cada una, que no habrían sido desalojadas por no existir otra vía de emergencia, según la acusación.

A continuación, José Luis envió mensajes de audio y de texto a su ex en los que le decía “se ha chamuscado la puerta, igual te va a pasar a ti, te lo juro por mi nieta aunque me tire encerrado un año, a ti te meto fuego como a la puerta, te echo la garrafa por lo alto y te meto fuego, te voy a derretir como una vela, la suerte es que no te he pillado dentro, si te pillo dentro con la puerta abierta ardes tú con el piso” y “no creas que voy a correr, me voy a quedar viéndote los lamentos y los chillidos que pegas quemándote”.

Sobre las 11.30 horas de ese mismo día, cuando tres policías se personaron en la zona rural donde se encontraba José Luis, se negó a acompañarles con una actitud agresiva y lanzó patadas y puñetazos contra uno de ellos.

Al tiempo, les manifestaba de forma desafiante “voy a coger la escopeta y os voy a matar a todos, a ver si os creéis que sois los únicos que tenéis armas”. A consecuencia de la agresión, el agente sufrió lesiones en el antebrazo por lo que parte de la condena son 6 meses de prisión por un delito de atentado.

José Luis cumple prisión provisional desde que ocurrieron los hechos y este lunes aceptó el pago de los 1.273 euros en que han sido tasados los daños causados en el piso y otros 175 euros al policía herido.