¡Apartamentos turísticos en la librería San Pablo de Sierpes!

NO hay semana que no se reciba en el Ayuntamiento un nuevo proyecto de rehabilitación de edificios para acoger apartamentos turísticos. Las peticiones de licencia no cesan. Se trata de un fenómeno al que no se le ven límites y que, si bien refuerzan una de las principalísimas fuentes de ingresos de la ciudad, contribuye a la despoblación del centro y a otros efectos indeseados. Todo el que tiene un piso en centro se plantea su conversión en apartamento para turistas con la certeza de que la probabilidad de ocupación es muy elevada durante todo el año. Vivir en el centro, además, ha dejado de ser cómodo por el alto trasiego de turistas, los problemas de convivencia que provocan quienes está de paso, la invasión de establecimientos que son tomados por unos turistas que acaban condicionándolo todo (usos, horarios, etcétera), la falta de contenedores próximos y, por supuesto, los periódicos problemas de limpieza.

Hace dos meses que el propio alcalde denunciaba que el centro de Sevilla no se podía quedar “sin alma”. Ninguna autoridad niega el problema, pero no se toman decisiones al respecto, no hay medidas correctoras ni una idea de futuro sobre cómo evolucionará un turismo del que dependemos, pero que también supone un lastre en muchos sentidos. El centro se despuebla, se despersonaliza, se ve invadido por visitantes que desplazan al sevillano de los espacios habituales.

El centro está plegado al turismo, condicionado por la presencia masiva de visitantes, pero hay aspectos en los que no termina de estar preparado para atender la demanda de servicios que generan los miles de turistas que recibimos cada día todo el año. El principal problema es el de la limpieza aunque el nuevo gobierno se haya tomado en serio la necesidad de solucionarlo. Otros problemas son los de convivencia y la de un centro despersonalizado con cada vez menos sevillanos y menos negocios tradicionales.

El nuevo proyecto de apartamentos turísticos afecta al número 47 de la calle Sierpes. Su presupuesto es de casi 700.000 euros. El edificio de la librería San Pablo será reformado y rehabilitado con tal fin. La promotora es la empresa San Pablo Difusión, entidad especializada en temática religiosa. El inmueble es de los años cuarenta. Su grado de protección es muy bajo, lo que permite una intervención sin muchos impedimentos.

En las plantas superiores estuvo en tiempos el estudio de radio Onda San Pablo y otras dependencias. Cuenta con una amplia terraza muy cotizada en Semana Santa. La librería continuará abierta al público sin que se vea alterado su funcionamiento por los futuros apartamentos, pues los accesos serán independientes.